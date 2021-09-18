طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد 1.6 pubg mobile ، قد قامت الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل مؤخرا بالإعلان رسميا عن إطلاق تحديث ببجي موبايل الإصدار الجديد سبتمبر 2021. كم أعلنت بأن تنزيل تحديث ببجي الجديد 2021 سوف يكون متاح على جميع المتاجر الإلكترونية الخاصة بجميع الأجهزة مثل الأندرويد والأيفون. كما يتضمن هذا الإصدار الجديد الكثير من المميزات والإضافات الجديدة التي تساعد على تطوير الكثير من الأدوات والمعدات والأسلحة داخل اللعبة. الذي من المؤكد سوف تنال إعجاب جميع اللاعبين من جمع أنحاء العالم. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 2021 بكل سهولة وبطريقة مضمونة وآمنة تماما. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد 1.6 pubg mobile

يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي مؤخرا عن طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد 1.6 pubg mobile . للاستمتاع بالكثير من المميزات التي يوفرها لكم هذا الإصدار الأخير. وقبل أن نعرفكم على طريقة تحديث ببجي اليوم . دعونا أن نعرفكم أولا على مميزات تحديث ببجي الجديد 2021 apk الذي سوف تحصل عليها إذا قمت بتحميله من يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 وحتي يوم الأحد 19 سبتمبر 2021 . وهذه هي مميزات الإصدار الأخير في ببجي موبايل :

يوفر هذا الإصدار للاعبين الكثير من الهدايا والكثير من المفاجآت مثل ( حقيبة حامي العدالة لمدة 3 أيام ) .

كما تم وضع إعدادات متقدمة ومختلفة في إطلاق النار .

كذلك تم تحسين بندقية m249 لتكون أفضل من السابق .

كما يمكنك أن تحصل على ag 100g .

طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد 1.6 pubg mobile

يمكن تحميل تحديث ببجي 2021 بطريقة مضمونة ورسمية عن طريق إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول على متجر جوجل بلاي من هاتفك الأندرويد. أو متجر أبل ستور من هاتف الأيفون .

من خانة البحث اكتب ( تحميل تحديث لعبة ببجي 1.6 ) أنقر على بحث .

) أنقر على بحث . سوف يظهر لك التحديث الأخير في ببجي حينها أنقر على تحميل تحديث ببجي موبايل 2021 ليتم تنزيله على هاتفك .

حينها أنقر على ليتم تنزيله على هاتفك . الآن يمكنك البدء باللعب والاستمتاع بمزايا الإصدار الأخير في لعبة pubg .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد 1.6 pubg mobile تحديث ببجي الكورية الأخير سبتمبر 2021 .