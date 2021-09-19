تردد قنوات ssc sports نايل سات وعرب سات للدوري السعودي 2021

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عمر شويل - جدة تردد قنوات ssc sports نايل سات وعرب سات للدوري السعودي، حيث نوفر لكم الآن التردد الجديد لقنوات الرياضية السعودية ssc، حيث يمكن من خلال تنزيل التردد أن يتم الحصول علي القنوات المفتوحة والتي تقوم بنقل الدوري السعودي 2021، حيث تقوم القناة ببث كل أسبوع رياضي من عمر الدوري خلال هذه الأوقات من الموسم الكروي الجديد 2021-2022، والذي يشهد مباريات قوية بين جميع الفرق السعودية من أجل رغبة كل فريق في الفوز بالدوري، ويمكن لجميع المشاهدين متابعة قمة المباريات بين جميع الفرق سواء من خلال القمر الصناعي نايل سات أو تنزيل التردد علي عرب سات، واليكم طريقة تنزيل تردد قنوات ssc sports للدوري السعودي.

طريقة استقبال تردد قنوات ssc نايل سات

يوفر موقعنا تفاصيل استقبال تردد مجموعة قنوات ssc من خلال بيانات رسمية، وكل ما يجب علي كل شخص هو الحصول علي التردد من خلال البيان التالي لجميع المشاهدين، واليكم طريقة تطبيق بيانات التردد:

اسم القناة: السعودية الرياضية ssc sports.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي v.

معامل التصحيح للخطأ: 3/4 أو 2/3.

تردد قنوات ssc sports عرب سات

يمكن الحصول علي تردد إس إس سي المفتوحة، من خلال القمر الصناعي عرب سات، من خلال تطبيق البيانات الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي v.

معامل التصحيح للخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc بدر سات

يبحث البعض أيضاً عن التردد الخاص بقناة إس إس سي المجانية من خلال القمر الصناعي بدر سات، وهو ما نوفره لكم في البيانات التالية:

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12418 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل التصحيح للخطأ: 2/3.

ومن المعروف بأن مجموعة القنوات الرياضية تعد مجانية البث، ولكن يمكن لأي مشاهد أن يمتلك اشتراك مدفوع لمشاهدة القناة، حيث توجد قنوات من خلال جودة hd ويبلغ سعر الاشتراك الخاصة بالباقة SSC Sports الرياضة من خلال مشاهدتها علي منصة شاهد مبلغ 57.9 ريال سعودي يتم دفعها شهرياً، ومن خلال قنوات القناة يتم متابعة مباريات الدوري السعودي وكافة المباريات الدولية للمنتخب السعودي وغيرها من أي أحداث رياضية متنوعة.