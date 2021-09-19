نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية مجانا Minecraft علي جميع الأجهزة وطريقة لعبها دون تحميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتواجد العديد من الألعاب الإلكترونية التي تتمتع بالتشويق والإثارة من ضمن هذه الألعاب لعبة ماين كرافت، ومنذ أن تم إصدارها والجميع يبحث عن طريقة تحميلها بشكل مجاني حيث أصبحت أكثر تداولا على صفحات التواصل الاجتماعي, فبعد أن كانت لعبة ماين كرافت Minecraft متوفرة للمتخصصين فقط على جهاز الكمبيوتر، وأصبحت متاحة بعد توسعها لكل الأجهزة المعروفة، ومازالت جميع إصداراتها مدفوعة باستثناء إصدار واحد.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft للاندرويد

أصبحت لعبة ماين كرافت Minecraft من أهم الألعاب الإلكترونية التي يحرص الآلاف من الشباب على تحمليها، سنقدم لكم طريقة تحميلها بالخطوات وهي:

عليك أولاً التوجة إلي متجر جوجل بلاي.

ابحث عن لعبة ماين كرافت داخل مؤشر البحث.

ابحث عن لعبة ماين كرافت داخل مؤشر البحث. افتح الصفحة الخاصة بلعبة ماين كرافت على متجر الأندرويد.

الآن قم بالضغط على تنزيل اللعبة، وعليك الانتظار قليلًا حتى يتم التحميل.

عليك الآن تثبيت اللعبة على جهازك المحمول.

عليك الآن تثبيت اللعبة على جهازك المحمول. قم بتسجيل الدخول داخل اللعبة وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

تستطيع الآن تشغيل اللعبة واستمتع بها.

لعبة ماين كرافت Minecraft

لعبة ماين كرافت Minecraft من أفضل وأشهر الألعاب المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتابعة لستوديوهات Mojang, والتي تتميز بتمكينها للمستخدمين من توسيع آفاق خيالهم وتصميم عالم افتراضي عن طريق مختلف الكتل, وصدر لعبة ماين كرافت إصداران: Minecraft java Edition و Minecraft Windows 10 Edition.

طريقة لعب ماين كرافت Minecraft مجانا بدون تحميل

أصبحت الآن تستطيع الاستمتاع بلعبة ماين كرافت بدون تحميلها على جهازك وهذا من خلال ما يلي:

اولًا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت من متصفح الويب على جهازك والذي قد وفرته اللعبة على موقعها منذ عام 2009 م.

ولكن إذا كنت تفضل تحميلها فهي تتوفر لمختلف منصات التشغيل على سبيل المثال: Linux ماك و ويندوز و أندرويد وبلاي ستيشن واكس بوكس، و يُعتبر الإصدار الحالي هو الأكثر رواجًا بين لاعبي ماين كرافت Minecraft.

فإذا أردت طريقة تحميل لعبة ماين كرافت مجانا مفتاح إصدار تجريبي مجاني لأنظمة تشغيل مختلفة مثل أندرويد و ويندوز 10 وبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4.

من خلال هذه الطريق تستطيع التمتع بلعبة ماين كرافت بالطريقة التي تناسبك إما بتحميلها على جهازك أو من خلال متصفح الويب بسهولة ويسر.