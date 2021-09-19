نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة شركة أوبو هاتف oppo K9 pro الشبابي بأسعار خياليه ومواصفات قياسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت شركة أوبو الصينية للهواتف إصدار جديد لأحد منتجاتها، وهو هاتف من الطبقة المتوسطة للهواتف إلا أنه يتميز بالعديد من المميزات التي يحتاجها المستخدم وبسعر مميز، وفهم شركة أوبو لاحتياجات المستخدم في الهاتف وتنفيذها هو الذي جعلها تتصدر قائمة المبيعات في السوق، وفيما يلي سنتحدث عن مواصفات موبايل Oppo K9 pro وسعره، وهو أحد إصدارات أوبو في الآونة الأخيرة.

مواصفات موبايل oppo K9 pro الشبابي الجديد

هناك العديد من الوصفات المختلفة لهذا الإصدار التي تجعله من أقوى الهواتف الذكية الشبابية الجديدة، ولهذا سنذكر لكم اهم مواصفات هذا الهاتف وهي كما يلي:

الهاتف يتميز بأن له شاشة بجودة عالية جدًا حيث أنها من نوع lcd وجودة بلص Hd، بالإضافة إلى دقتها التي تصل إلى 1600*720، كما أنه يتميز بحجم الشاشة الكبير الذي يصل إلى 6.43 بوصة تقريبا، بالإضافة إلى أنه يوجد بالشاشة مستشعر لبصمة اليد يوجد في أسفلها.

يتوفر بالهاتف ثلاث كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 بيكسل، والثانية 8 بيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الثالثة 4 بيكسل.

الكاميرا الأمامية تتميز بجودة عالية، أعلى من الكاميرا الثانية والثالثة الخلفية من حيث الجودة، حيث تبلغ دقتها 32 بيكسل.

يتميز هذا الهاتف بأن له معالج عالي الدقة حيث أنه من Mediatek من نوعية Dimensity 1200 وكذلك نواة cortex A78.

يتميز الهاتف بذاكرة داخلية كبيرة تصل إلى 256 جيجا بايت.

يتوفر به بطارية ضخمة تعمل بقوة 4400 مللي أمبير.

الهاتف يتميز بالشحن السريع والذي يبلغ 65 واط.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

يتوفر الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت.

سعر موبايل oppo K9 pro

يتوفر الهاتف في مصر بسعر 4835 جنيه مصري تقريبا، بينما يبلغ سعره في السعودية 1150 ريال سعودى، بينما يتوفر في جميع أنحاء العالم في الأسواق العالمية بسعر 308 دولار أمريكي.

ويتوفر هذا الإصدار بأكثر من لون، بحيث لكي يتناسب مع جميع الأعمار هم الأسود والأزرق والفضي.

فيم سبق نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بموبايل oppo K9 pro وذلك من حيث المواصفات وسعر الهاتف في مصر، والسعودية، وباقي أنحاء العالم.