نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد….. أجدد تحديثات الواتس اب الجديد 2021 وطرق تحميله في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ إصدار واتس اب في شهر فبراير لعام 2008 أصبح تحميله على الهاتف ضرورة مهمة، حيث يعتبر أسرع وسيلة اتصال في عالم السوشيال ميديا، ويستطيع المستخدم من خلاله مشاركة حالاته مع أصدقائه وإضافة الصور والفيديوهات، كما يمكن الاتصال عن طريق الكتابة أو المكالمات الصوتية أو الفيديو، وسنتحدث في هذا المقال عن تحديث واتساب الجديد اخر اصدار لعام 2021 .

تحديث واتساب الجديد 2021

منذ إنشاء واتس اب في عام 2008 يقوم المطورون بتحديثه من وقت لآخر، وفي كل مرة يتم فيها التحديث يتم إضافة مميزات جديدة للتطبيق مثل عدم معرفة الآخرين بأنك شاهدت رسائله، وكذلك عدم معرفة أنك قمت بمشاهدة الحالة الخاصة به، ويوجد العديد من الإصدارات لـ واتس آب مثل واتس اب الازرق، واتس اب الذهبي وغيرهم الكثير، وعندما يقوم المستخدم بتحديث التطبيق لا يحتاج إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق مرة أخرى، وأهم هذه التحديثات ما يلي:

تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب

سيقدم تحديث الواتساب الجديد الخدمة التي كان ينتظرها الملايين من تسهيل عملية الدردشة، وذلك من خلال التحديث الجديد سيتم تحويل الرسائل الصوتية التي تصدر أثناء الدردشة إلى نصوص مكتوبة بشكل تلقائي وهذا تطور كبير كان ينتظره الملايين، ويمكن للشخص تحديث التطبيق عن طريق الضغط على زر التحديث.

طرق تحديث واتس اب القديم إلى واتس آب الجديد 2021

يوجد أكثر من طريقة تستطيع من خلالها تحميل واتس اب الجديد 2021 والتي سنذكرها في السطور التالية:

الطريقة الأولى

يمكن تحميل واتساب الجديد عن طريق الرابط المباشر الخاص بالتطبيق، وذلك عن طريق الضغط على زر التحميل ومن ثم ستحصل على النسخة الجديدة لـ واتساب.

يمكن تحميل واتساب الجديد عن طريق الرابط المباشر الخاص بالتطبيق، وذلك عن طريق الضغط على زر التحميل ومن ثم ستحصل على النسخة الجديدة لـ واتساب. الطريقة الثانية

وذلك عن طريق جوجل بلاي واتباع الخطوات الآتية:

الدخول على جوجل بلاي. نقوم بعد ذلك باختيار أيقونة البروفايل التي موجودة على شكل دائرة. نقوم بعد ذلك باختيار التطبيقات والأجهزة. نضغط على زر التطبيقات واختار تطبيق واتس آب، ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على زر التحديث.

فيم سبق نمون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بطريقة تحديث واتس اب الجديد.