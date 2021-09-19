نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل هواتف شاومي Xiaomi 11 T pro الجديد 2021 مواصفات جبارة وسعر خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنافس شركة شاومي Xiaomi شركة آبل في سلسلتها آيفون 13 بعد إعلانها مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 11T, فقد قامت بعمل حدث افتراضي عن طريق الانترنت لعرض سلسلتها الرائدة لهواتفها الذكية وهي Xiaomi 11T، أحدث إصدارات شركة شاومي Xiaomi تُعتبر سلسلة T و هي تشمل إصدارين هما Xiaomi 11T و Xiaomi 11T pro, وقد لفت هذان الإصداران بإمكانياته التي تنافس الإمكانيات التي تتفاخر بها شركة آبل في سلسلة هواتفها آيفون 13.

مواصفات هاتف Xiaomi 11T الجديد

تتميز هواتف Xiaomi 11T بالعديد من الإمكانيات التي جعلت لها ضجة بين محبي التكنولوجيا مثل:

يمتلك هاتف Xiaomi 11T شاشة نوعها AMOLED قياسها 6.67 بوصة, وتناسب معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لكل ثانية, ودقتها 1080 2400 ميجا بيكسل, محاطة للحفاظ عليها بطبقة من Corning Gorilla Glass Victus.

يتميز بكاميرا دقتها 108 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسل متتاليين, وتصل دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.

كما إنها تدعم التصوير السيلفي بدقة عالية الجودة.

قوة بطارية هاتف Xiaomi 11T 5000 مللي أمبير لكل ساعة, كما تتميز بتدعيم خاصية الشحن السريع قدرتها 67 وات, حيث تزعم الشركة أن الهاتف في خلال 36 دقيقة يكون قادر على الشحن بنسبة 100 %.

كما يشتغل الهاتف بمعالج نوعه Dimensity 1200-Ultra دقة تصنيعه حوالي 6 نانومتر.

ألوان هاتف Xiaomi 11T الجديد

توفر الشركة هواتف Xiaomi 11T بثلاث ألوان مختلفة وهم :

الأزرق. الرمادي. الأبيض.

وهي الألوان التي يكثر الطلب عليها وتناسب مختلف المستخدمين باختلاف أعمارهم.

أسعار هواتف Xiaomi 11T الجديد

حتى الآن لم يتم تحديد السعر النهائي لهاتف Xiaomi 11T الجديدة ولكن أكد الوكلاء أن أسعار هواتف Xiaomi 11T الجديدة لن تتراوح على النحو التالي:

بالنسبة لسعة 8 +128 جيجا إلى 500 يورو.

وهذا ما يقارب 2900 ريال سعودي.

وفي مصر يقارب 12000 ألف جنية مصري

أما بالنسبة إلى سعة 8 +256 جيجا إلى 550 يورو.

وهذا ما يقارب 3100 ريال سعودي.

أي ما يقارب حوالي 13000 جنية مصري.

وهو ما يجعل مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 11T تكتسح السوق وجذب العديد من العملاء، ففي هذا الهاتف يجتمع به جميع المواصفات القياسية والتقنيات الحديثة التي تتواجد في هواتف الشركات العالمية، ولهذا أصبح هو أفضل الخيارات مقارنة مع سعره الرائع.