شركة شاومي تقدم لعشاق الألعاب هاتف Xiaomi Poco F3 GT ….بسعر ومواصفات خيالية

صمم هاتف شاومي POCO F3 بتصميم فريد من نوعه، حيث يتميز بشاحن مختلف ويوجد به أكثر من كاميرا، كما أنه يناسب الفئة التي تهتم بالألعاب حيث أطلق عليه لقب وحش الألعاب، وهذا الهاتف هو أحد إصدارات شركة شاومي الصينية المشهورة، وقدمته الشركة بسعر خيالي ينافس في سعره جميع الشركات الأخرى المصنعة للهواتف وبنفس المميزات، وفيما يلي سنتحدث عن سعر ومواصفات وعيوب هاتف شاومي.

مواصفات هاتف XIOAMI POCO F3 GT الجديد

فيما يلي سنقوم بذكر مواصفات هذا الهاتف الجديد الرائع الذي يتناسب مع جميع الفئات والطبقات، وإلكيم مواصفاته:

صمم الهاتف وكأنه صنع خصيصا للألعاب، وخاصة ظهر الهاتف الذي يتميز بألوان جميلة، كما أن حوافه تأخذ شكل اسطواني ويوجد به كاميرا أمامية. صنع الهاتف من مادة الزجاج من الامام والخلف وكذلك الإطار، كما أنه يوجد طبقة فوق الزجاج ضد الكسر وضد الماء، والهاتف حاصل على شهادة معتمدة لمقاومة الماء والتراب. يبلغ ارتفاع الموبايل 161.9مم وعرضه 76.9 مم، كما يبلغ سمكه.3 مم.

يبلغ وزنه 205 جرام. يمكن تشغيل الهاتف بخطين في نفس الوقت. يتميز بشاشة كبيرة مقاس 6.76 بوصة ذات كثافة عالية تصل إلى 395 بيكسل/ بوصة. تتميز شاشة الهاتف بأن حوافها قليلة ولا تستغل مساحة كبيرة من المساحة الكلية للشاشة. يحتوي على معالج ذو قوة عالية حيث انه داعم لشبكات الجيل الخامس. يتوفر الهاتف بأربع إصدارات من حيث سعة التخزين والرامات منها 12/126 ،12/ 128. تمتد بطاريته لساعات عمل طويلة ومتواصلة حيث أنها بقوة 5065 مللي امبير.

سعر موبايل XIAOMI F3 GT الجديد

يتوفر الهاتف في جميع أنحاء العالم بسعر واحد تقريبا، وهذا السعر قدر بمبلغ 360 دولار أمريكي، ويعادل في المملكة العربية السعودية 1350 ريال سعودي، وهو ما يساوي 5600 جنيه مصري تقريبا، وفي المغرب 3200 درهم.

عيوب هاتف XIAOMI F3 GT

لا يتواجد بالهاتف راديو أف أم .

لا يتوفر به مكان السماعة الخارجية.

كما أنه لا يتوفر به مكان لتركيب كارت تخزين إضافي.

فيم سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بـ سعر ومواصفات وعيوب هاتف xiaomi poco f3 Gt الجديد من حيث المواصفات والسعر.