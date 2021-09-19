Samsung Galaxy M22 مفاجأة شركة سامسونج “للفئات المتوسطة” بسعر ومواصفات قياسية

يعد هاتف سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy M22 هو أحد الهواتف التي أصدرتها شركة سامسونج في الفترة الأخيرة، والتي تنتمي لإصدارات الفئة M، وهو يناسب الفئة المتوسطة، وهذا النوع من الهواتف الذي يناسب العديد من الناس أعاد شركة سامسونج إلى السوق بعد غيابها لفترة طويلة، والذي جعل شركات صينية تتصدر المبيعات في مثل شركة أوبو وشاومى وغيرهم في هذه الفترة، وفيما يلي سنتحدث عن سعر ومواصفات ومميزات وعيوب سامسونج جلاكسي هاتف Samsung Galaxy M22.

سوف نقدم لكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy M22 الجديد حيث إنه يتمتع بالعديد من التقنيات والمواصفات الرائعة والقياسية وهي:

صنعت خلفية الهاتف وجوانبه من البلاستيك، بينما صنعت واجهة الهاتف من الزجاج.

يوجد بالهاتف ثلاث كاميرات خلفية داخل مربع، بالإضافة إلى وجود فلاش.

يبلغ وزن الهاتف تقريبا 186 جرام.

يبلغ طول الهاتف 159.3 بينما عرضه 73.6 بالإضافة إلى سمك 8.4 .

الهاتف به مكان لشريحة هاتف واحدة ، أو شريحتين بشرط أن تكون نانو، ويتوفر به خاصية الانتظار.

الهاتف يعمل بنظام أندرويد 11 .

حواف الهاتف لا تشغل مساحة كبيرة حيث أن الشاشة تمثل نسبة 86%، وبها 600 شمعة مما يجعل الشاشة ساطعة.

الهاتف يتوفر بسعة تخزين كبيرة، كما يمكن تركيب بطاقة تخزين به.

يتميز ببطارية قوية تعمل بقوة 5000 أمبير.

يوجد مكان مخصص بالهاتف لسماعة الأذن.

يتوفر بالهاتف مستشعر البصمة الخاص بالأيد.

يتوفر الهاتف بألوان أبيض وأسود وأزرق.

مميزات هاتف Samsung Galaxy M22

يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة وتعمل بصفة مستمرة ولوقت طويل.

يتميز هذا الهاتف بسطوع قوي للشاشة حيث يوجد به 400 شمعة.

يوجد به ثلاث كاميرات ذات خلفية جيدة.

عيوب هاتف Samsung Galaxy M22

شاشة الهاتف ليست على جودة عالية من حيث الدقة.

المعالج الخاص بالهاتف متوسط.

مفاجأة سعر هاتف Samsung Galaxy M22

يتوفر سعر الهاتف في مصر بمبلغ 4450 جنيه مصري تقريبا، بينما يبلغ سعره في دول العالم 240 يورو، وفي المملكة العربية السعودية 1050 ريال سعودي، وهذا ما يعادل في دولة الإمارات 1034 درهم.

فيم سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بـ سعر ومواصفات Samsung Galaxy M22 ، وكذلك مميزات وعيوب الهاتف.