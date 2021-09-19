نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايباد ميني iPad mini “مواصفاته وأسعاره في جميع الدول العربية” في المقال التالي

يعد من الهواتف الحديثة التي تأتي بالكثير من الامكانيات، ويتسال الكثير من عشاق الهواتف عن سعر وعن الامكانيات التي يحتوي عليها، لذا سوف نوضح لكم سعر ايباد ميني iPad mini تابعونا. ايباد ميني iPad mini المواصفات الأساسية في ايباد ميني iPad mini الشاشة: IPS LCD بحجم 7.9 بوصة.

المعالج: A12 Bionic /سداسي النواة/7 نانو.

الكاميرات: خلفية 8 م.ب / امامية 7 م.ب.

التخزين: 256/64 + 3 جيجا.

نظام التشغيل: iPadOS.

البطارية: 5124 ملى امبير. مميزات ايباد ميني iPad mini جاءت الهاتف بخامات التصنيع الممتازة.

يتميز بالوزن الخفيف حيث انه يكون سميك قليلا.

حجم الشاشة يصل إلى سبعة وتسعة من عشرة بوصة مع تقديم الألوان الممتازة بالجودة العالية.

يعتبر من أفضل الهواتف من حيث قوة الأداء خلال التعامل مع الألعاب الثقيلة.

يحتوي الهاتف على السماعات الخارجية التي تعطي الصوت الواضح الخالي من التشويش.

البطارية تصمد لوقت طويل جدًا حيث أنها يتم شحنها كل 10 ساعات فقط.

الهاتف لا يدعم استخدام قلم أبل من الجيل الأول فقط.

مدخل سماعات الأذن ثلاثة ونصف ملليمتر.

يأخذ الهاتف التصميم المعروف للايباد المشهور.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان الأسود والفضي والذهبي.

يدعم الهاتف تشغيل الواي فاي فقط.

يحتوي على طبقة الحماية للشاشة حتى لا تتعرض إلى أي صدمات أو الخدش.

تأتي الشاشة بالأبعاد المناسبة والواضحة مع الحواف الكبيرة.

يوجد نسختين من الجهاز النسخة الأولى تأتي ب 64 جيجا.

أما النسخة الثانية فإنها تأتي ب 256 جيجا بالإضافة إلى 3 جيجا رام.

الجهاز يحتوي على الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجا بكسل.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 7 ميجا بكسل. عيوب iPad mini يحتوي على نفس التصميم الذي اعتدنا عليه لأجهزة الأيباد التقليدية بالإضافة إلى نفس الحواف الكبيرة.

المدخل الخاص به لا يكون من النوع يو اس بي سي. سعر iPad mini السعر عالميًا بالدولار نسخة 64 جيجابايت 4420 دولار أمريكي.

نسخة 256 جيجابايت 599 دولار أمريكي.

ونسخة 64 جيجابايت 9500 جنيه مصري.

نسخة 256 جيجا بايت 12500 جنيه مصري.

ونسخة 64 جيجابايت 1699 ريال سعودي.

نسخة 256 جيجابايت 2350 ريال سعودي.

ونسخة 64 جيجابايت 1500 درهم اماراتي.

نسخة 256 جيجابايت 2150 درهم إماراتي. الوسوم عمر شويل - جدة ايباد ميني iPad mini "مواصفاته وأسعاره في جميع الدول العربية" - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايباد ميني iPad mini “مواصفاته وأسعاره في جميع الدول العربية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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