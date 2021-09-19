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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة بين هواتف أيفون 13 الجديدة برو وبرو ماكس في المقال التالي
مقارنة بين هواتف أيفون 13 الجديدة، قامت شركة آبل الأيام الماضية بعقد مؤتمر أعلنت به عن هواتفها الجديدة من سلسلة هواتف أيفون هي أيفون 13، وقد أعلنت عن توافر أربع نسخ من هاتف أيفون 13 منها الميني والبرو والبرو ماكس وأيفون 13 النسخة الأصلية، وتعتبر نسخة أيفون 13 برو وأيفون 13 برو ماكس هما الأفضل في السلسلة، ونقدم لكم اليوم مقارنة بسيطة توضح مميزات كل نسخة من النسختين.
مواصفات هاتف أيفون 13 برو
سنقوم بذكر مزايا كل واحد من تلك النسخ على حدة ونبدأ بمزايا IPhone 13 pro وهي:
- طول الهاتف 146.7 مللي والعرض 71.5 مللي والسمك 7.65 مللي.
- أما عن شاشة الهاتف فإن مقاسها 6.1 إنش ونوعها هو Super retina XDR.
- دقة عرض محتوى الشاشة هي 2532 بكسل في 1170 بكسل.
- عمر بطارية الهاتف 22 ساعة شحن.
- لا يوجد تخزين خارجي للهاتف أي لا يسمح بكروت الذاكرة، أما عن التخزين الداخلي فهو كبير يصل حتى 512 جيجا وهناك نسخة 128 جيجا ونسخة 256 جيجا، كما أن الهاتف يسمح بالترقية إلى واحد تيرا بايت.
- كاميرا أيفون 13 برو الخلفية لها ثلاث مستشعرات واحد بزوايا عرض وعدسات واسعة نوع F/1.8 والجودة 12 ميجا بكسل، والآخر زوايا عرض وعدسات من نوع F/1.5 والدقة 12 ميجا، والنوع الأخير تعتمد على مستشعر Telephone دقته تصل إلى 12 ميجا.
- أما عن كاميرا الهاتف الأمامية فهي أحادية ذات جودة 12 ميجا بكسل.
- نوع المعالج Apple A15 Bionic.
- سعر أيفون 13 برو حسب كل نسخة هو 999 و1099 و1299 و1499 دولار أمريكي.
مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس
والآن نبدأ في سرد مزايا IPhone 13 pro max:
- قياسات الهاتف تبدأ بالطول وهو 160.8 مللي وعرضه 78.1 مللي وسمكه 7.65 مللي.
- نوع شاشة الهاتف Super retina XDR وقياسها 6.7 إنش ويتم عرض المحتوى بدقة 2778 بكسل في 1284 بكسل.
- وزن الهاتف ليس ثقيلًا حيث يصل إلى 240 جرام.
- مدة شحن بطارية الهاتف تستمر إلى يوم كامل أربع وعشرين ساعة.
- لا يسمح الهاتف بكروت الذاكرة أو أي تخزين خارجي، وبالنسبة للتخزين الداخلي فمنه أكثر من نسخة نسخة 128 جيجا ونسخة 256 جيجا والنسخة الأخيرة 512 جيجا كما أنه يسمح بذاكرة واحد تيرا بايت.
- وبالنسبة لكاميرا أيفون 13 برو ماكس الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل والكاميرا الخلفية لها نفس مواصفات كاميرا هاتف أيفون 13 برو.
- سعر أيفون 13 برو ماكس يختلف حسب النسخ ويبدأ من 1099 دولار حتى 1599 دولار.
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