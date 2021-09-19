نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi 10 أحدث هواتف شركة شاومي | أهم المميزات والعيوب والسعر في المقال التالي

Redmi 10 الهاتف الجديد من شركة شاومي ، والذي أعلنت عنه مؤخراً لينطلق إلي أسواق الهواتف الذكية كخليفة الهاتف الآخر Redmi 9 ، يأتي الهاتف ضمن عائلة Redmi والتي شهدت تطوراً ملحوظاً من شاومي في الفترة الأخيرة. مما زاد من إقبال المستخدمين علي تلك الهواتف من الفئة الاقتصادية. مواصفات هاتف Redmi 10 : ‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 181 جراماً.

‌كذلك يدعم أيضاً مستشعر الـIR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌كما يأتي كذلك مع دعم المنفذ الخاص بكارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين حتي 512 جيجا بايت.

‌يأتي الهاتف مع خامات ظهر من البلاستيك Poly Carbonite، مع وجود إطار حول جسم الهاتف من البلاستيك أيضاً.

‌شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.5 إنش من نوع IPS LCD بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، أي بمعدل كثافة 405 بكسل لكل إنش.

‌كما تأتي الشاشة مع نوتش صغير لفتحة الكاميرا الأمامية ، كذلك تدعم الترددات العالية حتي 90 هيرتز.

‌توجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من شاومي MIUI 12.5 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Helio G88 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌المعالج يأتي مع نواتين من نوع Cortex-A75 تعملان بتردد 2.0 جيجا هيرتز ، وستة أنوية أخري من نوع Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهيرتز.

‌أما عن معالج الرسوميات GPU فالهاتف مزود بمعالج Mali-G52 MC2.

‌كما يأتي الهاتف بثلاثة اصدارات لسعة التخزين كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين المستخدم تأتي من نوع eMMC 5.1. كاميرا هاتف Redmi 10 : ‌تأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.

‌أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بإعداد رباعي للكاميرات : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية الـPDAF ، الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.

‌الكاميرا الثالثة خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية 120° مع دقة 8 ميجا بكسل و فتحة عدسة F/2.2.

‌الكاميرا الرابعة والأخيرة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً وتعمل كعدسة خاصة بالعزل والتصوير البورترية.

‌كما تأتي الكاميرات بدعم لخاصيتي الـHDR والتصوير الـPanorama ، وكذلك يوجد أيضاً فلاش ليد.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية من خلال كلا الكاميرات الخلفية والامامية. مواصفات أخري للهاتف : ‌علي غير المتوقع بالنسبة لفئة الهاتف الاقتصادية يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة.

‌كذلك يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌يأتي الهاتف أيضاً بدعم لشبكات الراديو FM.

‌توجد البصمة في جنب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، كما يمكن أيضاً فتح الهاتف عن طريق خاصية Face Unlock.

‌يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-Pol ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

‌كما تدعم أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 9 وات.

‌مدخل الشحن يأتي من نوع USB Type-C 2.0.

‌يتوفر الهاتف بأكثر من إختيار للألوان : الرمادي ، الأبيض ، والأزرق. سعر هاتف Redmi 10 : ‌178$ للنسخة الأقل 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2800 جنية مصري.

‌197$ لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 3100 جنية مصري.

‌216$ للنسخة الأعلي 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، او ما يساوي 3400 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Redmi 10 أحدث هواتف شركة شاومي | أهم المميزات والعيوب والسعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Redmi 10 أحدث هواتف شركة شاومي | أهم المميزات والعيوب والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.