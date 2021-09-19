لا توجد عند الرجال.. قدرة خارقة تمتلكها النساء

لا توجد عند الرجال.. قدرة خارقة تمتلكها النساءكشفت دراسة ألمانية حديثة عن امتلاك النساء قدرة خارقة يتميزن بها عن الرجال، وهي قدرتهن على شم رائحة الخوف.

في البداية، قام علماء من جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف، بجمع عينات عرق من الأشخاص القلقين خلال تحدثهم أمام الجمهور، ومن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في مزاج مريح.

بعد ذلك طلب الباحثون من 214 رجلا وامرأة بشم عينات العرق المجمعة وهم يضعون قناع الأكسجين الخاص بالمستشفيات، وكذلك أثناء ممارستهم 5 ألعاب حددها العلماء.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء يشاركن في الألعاب الخمسة بطريقة أقل ثقة وأكثر تجنبا للمخاطر أثناء شم رائحة العرق من الأشخاص القلقين، كما أنهن في لعبة خاصة بالاستثمار المالي، قاموا بتحويل أموال أقل إلى لاعبين آخرين.

وكان رد فعل النساء مماثلاً عند لعبهن ألعاب على جهاز الكمبيوتر.

وفي المقابل، اكتشف العلماء أن الآثار الناتجة عن النساء لم تظهر لدى اللاعبين الرجال.

وقال الباحثون الألمان أن نتائج دراستهم المنشورة في دورية Biological Psychology الطبية يمكن تفسيرها من خلال التطور الاجتماعي للمرأة، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأوضحوا أن "إشارات القلق أثناء المواقف المهددة أسلافنا الإناث تدفعهن إلى استخدام شبكاتهن الاجتماعية، وعلى سبيل المثال، إذا كان هناك حيوان مفترس كامن، فإنهن يملن إلى رعاية أطفالهن لضمان بقائهم على قيد الحياة، والتواصل مع الآخرين من أجل نيل الراحة والحماية المشتركة".

وأشار العلماء إلى أن "سلوك الرعاية والصداقة قد يجعلهن أكثر حساسية للإشارات الدقيقة للقلق الفردي بالمقارنة مع الرجال".