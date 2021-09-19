كيف تحمي هاتفك من فتح الكاميرا دون علمك في متصفح جوجل كروم!، نناقش اليوم معكم خاصية قد تكون خطيرة على كثير من المبتدئين في عالم الشبكة العنكبوتية، فهي كفيلة بفتح كاميرا هاتفك أو حاسوبك بالمتصفح دون علمك وهكذا تقوم بالتجسس على أي هاتف. فلا يخطر على بال أحد أن هناك عدة إعدادات لابد من تهيئتها في جهازك بشكل سليم لزيادة الخصوصوية؛ لذا نقدم لكم اليوم الطريقة الأفضل لضبط تلك الإعدادات وكذلك طريقة إزالة إعلانات المواقع المخالفة للأداب العامة.

كيف تحمي هاتفك في متصفح جوجل كروم

لمنع تلك الخاصية من فتح كاميرا هاتفك دون علمك، يتم الدخول إلى جوجل كروم عبر جوالك ثم النقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة ثم التوجه إلى أمر settings أو الإعدادات. ومن بين الخيارات الظاهرة يتم إختيار أمر site settings، وبالنقر على أمر الكاميرا قد نلاحظ أن هناك مواقع تستطيع الوصول إلى الكاميرا الخاصة بنا؛ لذا يجب عمل block حتى لا يتمكن من الوصول إلى الكاميرا، مع إزالة علامة صح أمام الكاميرا حتى لا يصل أي موقع آخر إلى كاميرا جوالك ومشاهدتك دون علمك.

طريقة إيقاف الإعلانات المخالفة للأداب

استكمالاً للخطوة السابقة يجب عليك التوجه كذلك إلى الميكروفون microphone، ثم يتم إزالة علامة صح حتى لا يصل أي موقع إلى الميكروفون الخاص بك. بعد يتم اعادة الخطوة السابقة والدخول إلى أمر Notifications لنجد عدد من المواقع تقوم بعرض إعلانات مخالفة للأداب العامة، ولكي نتمكن من إيقافها كل ما عليك هو إزالة علامة صح أمام كل موقع حتى يتم إيقاف ظهور تلك الإعلانات مرة أُخرى.

حماية خصوصية الجوال من إختراق المواقع

لحماية جوالك من الاختراق يتم اعادة الخطوة السابقة والدخول هذه المرة إلى أمر Privacy & security، ثم يتم إختيار safe browsing لنجد أن هناك علامة على الخيار الأوسط Standard protection. نقوم بتبديل تلك العلامة إلى الخيار الاعلى وهو Enhanced protection لحماية جوالك نهائياً من المواقع التي تصل إلى الكاميرا والميكروفون الخاص بك، مع حماية خصوصيتك وعدم ظهور إعلانات مخالفة للأداب العامة على متصفحك.