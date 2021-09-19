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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف آيفون 12 ميني في مكتبة جرير 2021 iPhone 12 mini في المقال التالي
سعر هاتف آيفون 12 ميني في مكتبة جرير 2021 السعودية هو أحد أهم التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، حيث توفر مكتبة جرير السعودية الشهيرة العديد من أنواع الهواتف الذكية الحديثة بأسعار مميزة، بالاضافة الى امكانية التقسيط التي تتيحها مكتبة جرير بفروعها المختلفة والمتنوعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما تهتم مكتبة جرير بتوفير العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية والهواتف أيضا والعديد من المنتجات بأسعار مميزة وتناسب كافة الفئات، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال سعر هاتف آيفون 12 ميني iPhone 12 mini في مكتبة جرير بالسعودية.
هاتف آيفون 12 ميني في السعودية
يعد إصدار هاتف آيفون 12 ميني هو أحد أحدث الإصدارات التي قامت شركة آبل الامريكية العالمية بالإعلان عنها رسميا خلال الفترة الماضية من عام 2020، وجاء ذلك ضمن سلسلة هواتف آيفون 12 التي تم إطلاقها في جميع انحاء العالم ولاقت العديد من عمليات الشراء و إعجاب مستخدمي ومحبي هواتف آيفون ومنتجات شركة ابل آل بشكل كبير، ونجد ان هناك شريحة كبيرة من محبي ومستخدمي منتجات شركة آبل العالمية سواء من الهواتف او غيرها من الأجهزة المميزة في المملكة العربية السعودية، وتم طرح هاتف آيفون 12 ميني وهو النسخة المصغرة من هاتف آيفون 12 والذي جاء بالعديد من المواصفات القياسية الهامة.
سعر هاتف آيفون 12 ميني في مكتبة جرير 2021
تعتبر مكتبة جرير واحدة من أشهر الأماكن في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من المنتجات مثل الهواتف الذكية بأحدث الأنواع والماركات المختلفة بأسعار مميزة تأتي متناسبة بشكلٍ كبير مع كافة الفئات في المملكة العربية السعودية، فنجد ان مكتبة جرير كانت قد أعلنت عن توافر كافة أنواع هواتف شركة آبل العالمية الامريكية، وبشكل خاص سلسلة هواتف آيفون 12 التي تم إطلاقها من قبل شركة آبل خلال الفترة الماضية وتحديدا في عام 2020، فنجد ان سعر هاتف آيفون 12 ميني في مكتبة جرير جاء على النحو التالي.
- سعر هاتف آيفون 12 ميني ذو اللون البنفسجي مساحة 64 جيجا في مكتبة جرير متوفر بسعر 2899 ريال سعودي.
- سعر هاتف آيفون 12 ميني ذو مساحة 128 جيجا يأتي بسعر 3099 ريال سعودي.
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