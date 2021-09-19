نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme C25Y الجديد بطارية تصل قوتها 6000 ملي أمبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة ريلمي عن أجدد الهواتف الذكية الخاصة بها وهو هاتف Realme C25Y الجديد، ومنذ أن أعلنت عن اصدارها والجميع بدأ يبحث عن أهم المعلومات التي تتواجد بداخل تلك الهاتف، كما أن هناك الكثيرين الذين ينتظرون أن يبدأ الحجز لشراء هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y في العشرين من سبتمبر الحالي وأن يتوفر للبيع من 26 سبتمبر الحالي بعد أن أعلنت الشركة المصنعة عن سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y. مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme C25 بالعديد من الإمكانيات والتقنيات التي تجعله الاختيار الأول لمحبي التطور التكنولوجي مثل: احتوائه على شاشة 6.4 إنش, وكارت الشاشة Mali-G52.

كما تتميز بمحاكاة في تصميم الشاشة ل C25 وC25s, و يحتوي على معالج Unisoc T610 ثماني النواة.

هذا بالإضافة إلى احتوائه على بطارية هواتف مميزة بطارية ليثيوم بو ذات قدرة 6000 mAh لا يمكن فصلها عن الجهاز وله قدرة على الشحن 18W.

يحتوي على مكان لوضع شريحة نانو SIM, مكان للذاكرة التخزينية الخارجية.

تصل قدرته التخزينية إلى 128 جيجا بايت و 64 جيجا بايت, وذاكرته العشوائية 4 جيجا بايت رام.

تصل قدرته التخزينية إلى 128 جيجا بايت و 64 جيجا بايت, وذاكرته العشوائية 4 جيجا بايت رام. يحتوي على مكان micro-USB خاص بالشحن, كما يسمح بتطبيق شبكات الجيل الرابع 4G.

يوفر نظام التشغيل الأندرويد 11.

ويتوفر الجهاز باللون الأزرق واللون الرمادي. كاميرا هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y يحتوي هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y على ثلاث كاميرات خلفية ذات دقة 50 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل و2 ميجا بيكسل على التوالي, كما تصل دقة الكاميرا الأمامية إلى 8 ميجا بيكسل. سعر هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y بعد ان قدمنا لكم أهم مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y، وشاهدنا المواصفات القياسية والتقنيات الحديثة، سنقدم لكم سعره وهو: يصل سعر هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y في الأسواق العالمية حوالي 150 دولار أمريكي. وفي المملكة العربية السعودية 560 ريال سعودي. يصل في دولة الجزائر 19900 دينار جزائري. أي حوالي 2350 جنيه مصري. وهذا ما يجعل سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y يكون اكثر الشركات مبيعاً حول العالم وهو يستحق هذا بجدارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme C25Y الجديد بطارية تصل قوتها 6000 ملي أمبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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