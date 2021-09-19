نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M32 5G في المقال التالي

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد سامسونج جالاكسي M32 5G فى الفئة المتوسطة وهو احدث اصدارات الشركة فى الفئة M والتى لاقت رواجاً كبيراً منذ الاعلان عنها نظراً للامكانيات الجيدة مع التسعير المتوسط واطلقت شركة سامسونج هاتف M32 فى الخامس والعشرين من اغسطس الماضي فى الهند فى اول ظهور له ومن المنتظر اصلاق الهاتف فى الاسواق العربية خلال الايام المقبلة ويلبي الهاتف الجديد رغبات الكثر من الاشخاص لوجود العديد من المزايا المطروحة لاول مرة فى هواتف الفئة المنخفضة والمتوسطة ومنها دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس التى كانت مقتصرة على هواتف الفئة العالية فقط و نتعرف الان علي سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي M32 5G مواصفات samsung galaxy m 32 5g الشاشة : ياتى الهاتف بشاشة من نوع LCD بحجم 6.5 بوصة

الكاميرا الخلفية: الهاتف مزود باربع كاميرات تاتى بدقة 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2

ميجابكسل ومزودة بفلاش LED وتدعم تصور HDR

الكاميرا الامامية : تاتي بدقة 13 ميجابكسل وجودة 1080 بكسل

الفيديو : يدعم تصوير الفيديو HD بجودة 1080 بكسل

المعالج : معالج ثماني النواة CORTEX-A55

اجهزة الاستشعار : البصمة – مستشعر التقارب – الدوران – البوصلة

نظام التشغيل : android 11

نوع المعالج: mediatek mt6853

معالج الرسومات: Mali-G57

الذاكرة: 6 جيجابايت رام و 8 جيجابايت

الذاكرة الداخلية : 128 جيجا و256 جيجا

شريحة الاتصال: يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano-Sim الألوان المتاحة: الاسود و الازرق الفاتح وياتي الهاتف بمدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0 يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط مميزات هاتف سامسونج جلاكسي M32 5G ياتي جوال سامسونج ببطارية ليثيوم سعة 5000 مللي امبير مما يتيح فترة استخدام اكبر تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط

يدعم شبكات الجيل الخامس عيوب سامسونج M 32 الهاتف لا يدعم التصوير بجودة 4K

جسم الهاتف بالكامل من البلاستك سعر سامسونج M32 5G فى انتظار الاعلان الرسمي عن هاتف سامسونج جالاكسي ام 32 فى منطقة الشرق الاوسط وتم اعلان سعر الهاتف فى الهند 2070 روبية ومن المتوقع ان تكون الاسعار فى المملكة العربية السعودية كالاتي : سعر الهاتف في مصر 4300 للإصدار الاول و 5100 للإصدار التانى

سعر الهاتف فى السعودية 1050 ريال للإصدار الاول و 1200 ريال للإصدار التانى عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M32 5G - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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