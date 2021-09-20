مواصفات هاتف Oppo Reno 6 الجديد وسعر اوبو رينو 6 في السعودية ومصر

Oppo Reno 6 ، هو الهاتف الأحدث من شركة أوبو ليكون هو النسخة المطورة لهاتف شركة أوبو السابق ( oppo reno 5 ). حيث يأتي الهاتف بشكل مميز أنيق وجذاب مع حواف مسطحة من جوانب الهاتف. كما يوجد في الهاتف ثقب صغير في يسار شاشة الهاتف فهو خاص بالكاميرا الأمامية. كما يأتي الهاتف بالكثير من المميزات الأخري التي من أهمها هو. حصول هاتف reno6 على معالج من شركة ميدياتك وهو من أفضل أنواع المعالجات التي تقدم أفضل وأعلي أداء في الألعاب. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات اوبو رينو 6 وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات Oppo Reno 6

يدعم الهاتف راديو fm .

كما يدعم هاتف اوبو رينو ٦ خاصية nfc .

خاصية nfc . يبلغ وزن الهاتف نحو 182 جرام .

أبعاد الطول 156.8* العرض 72.1 * سمك 7.6 ملم .

يأتي الهاتف من واجهة زجاجية وإطار وظهر الهاتف من زجاج الغوريلا الجيل الخامس .

كما يدعم Oppo Reno 6 شريحتين اتصال من نوع nano sim .

شريحتين اتصال من نوع nano sim . الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس .

شاشة الهاتف من نوع AMOLED .

الهاتف يتوفر بإصدارين وهما : الإصدار الأول : ذاكرة صلبة سعة 128 جيجا بايت. مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام . النسخة الثانية : ذاكرة صلبة سعة 256 جيجا بايت. مع ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا رام .

كما يأتي هاتف موبايل اوبو رينو 6 بمعالج Mediatek Dimensity 900 5G تكنولوجيا 6 نانو متر ثماني النواة .

بمعالج Mediatek Dimensity 900 5G تكنولوجيا 6 نانو متر ثماني النواة . الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثية : الكاميرا الأولي تأتي بدقة 64 ميجا بكسل . أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل . الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل .

تصوير الفيديوهات في الكاميرا الخلفية لهاتف opposite reno 6 حصلت على جودة 4k .

حصلت على جودة 4k . كما تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل .

يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي. كما أنه يدعم أنظمة الملاحة الأخري مثل GALILEO ، QZSS.

يوجد في الهاتف مستشعر بصمة في أسفل الشاشة .

كذلك يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخري مثل التسارع والدوران والقرب والبوصلة وطيف الألوان .

كما يوجد في الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفة عامة .

بطارية هاتف أوبو رينو 6 تأتي بسعة 4300 مللي أمبير .

تأتي بسعة 4300 مللي أمبير . يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 65 وات .

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة الـ ColorOS 11.3.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والأورورا .

سعر هاتف Oppo Reno 6

سعر الهاتف عالميا 450 دولار أمريكي .

كما بلغ سعر اوبو رينو 6 في السعودية هو 1660 ريال سعودي .

في السعودية هو 1660 ريال سعودي . سعر الهاتف في مصر هو 9500 جنيه مصري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات هاتف Oppo Reno 6 الجديد وسعر اوبو رينو 6 في السعودية ومصر .