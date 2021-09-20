”تليغرام” ينتقل إلى مجال 64 بيتا

أعلن مؤسس "تليغرام" بافل دوروف أن تطبيقه ينتقل من مجال 32 بيتا إلى مجال 64 بيتا، ما سيسمح له بعدم ارتكاب أخطاء.
وحسب ، دوروف، فإن الإصدار الجديد أصبح متاحا بعد حصوله على موافقة "آبل".
وأشار، بافل دوروف، في قناته على "تليغرام" إلى أن الإصدار الجديد للميسنجر يتضمن وظائف فريدة توسّع حدود استخدامه إلى حد بعيد. والمقصود بالأمر هو الانتقال من مجال 32 بيتا إلى مجال 64 بيتا، ما سيسمح بتفادي أخطاء.
لكن ذلك قد يسبب، حسب دوروف، بعض المشاكل في المرحلة الأولى لاستخدام الإصدار الجديد. ونصح دوروف بالانتظار لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد تشغيل التطبيق المحدث ليتم تكييف قاعدة البيانات على الإصدار الجديد.
وقد يواجه بعض مستخدمي "أندرويد" كذلك مشاكل متعلقة بتشغيل التطبيق. وقال دوروف إن فريقه يعمل على إزالة المشاكل المذكورة.
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