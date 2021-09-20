سعر أبل اير تاج 2021 Air Tag في السعودية يعتبر أبل اير تاج من الأجهزة المتطورة التي انتجتها شركه أبل والتي تم طرحها في أسواق المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال أهم المميزات والمواصفات لهذه الأجهزة.

سعر أبل اير تاج 2021 Air Tag في السعودية

جهاز ابل اير من الأجهزة الإلكترونية ذات الحجم الصغير هو الذي يكون عبارة عن القرص الصغير الذي تم صناعته من مادة الفولاذ.

ويتميز بوزنها الخفيف، ويأتي على شكل الميداليات المخصصة للمفاتيح بالمظهر الجميل، ويقاوم الكهرباء والماء ويأتي بهذه الأسعار:

سعر جهاز تاج العادي 149 ريال سعودي، ويكون على شكل القرص الفولاذي شامل الضريبة.

عند الحصول على 4 أجهزة بالحجم المتنوع من جهاز اير تاج يكون سعرهم شامل الضريبة 499 ريال سعودي.

الحصول على ابل اير تاج العادي باللون البني أو الأحمر أو الأزرق يكون سعره 149 ريال سعودي شامل الضريبة.

ابل اير تاج باللون الأزرق أو الأحمر أو البني شامل الضريبة بسعر 199 ريال سعودي.

مميزات أبل اير تاج

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز وأهمها:

يستطيع أن يتبع جميع المتعلقات الشخصية للشخص سواء كانت ملابسه أو حقائبه أو مفاتيحه.

يتم ضبطه من خلال التطبيق المخصص له.

يستطيع الجهاز أن يتواصل مع أجهزة الأيفون سواء كانت أنواع الأياد أو الهاتف المحمول.

يتعرف الشخص على المتعلقات الخاصة به عن طريق السماعة التابعة إلى الجهاز الذي يتم الربط بينه وبين المتعلقات.

يصيف الأماكن القريبة من المستخدمين، ولكن ليست في جميع الإصدارات منه.

يصل المستخدم إلى المتعلقات الخاصة به بسهولة كبيرة مهما كانت المسافة بينه وبين المتعلقات.

وصول الإشعارات عندما يتم ضبط البرنامج على جهاز اير تاج.

يعتبر من الأجهزة الأمنة على الخصوصية حيث أنه لا يخزن البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم.

يعد من ضمن أجهزة الحماية التي يمكنها أن تحافظ على خصوصية الأفراد.

يعتبر من الأجهزة التي تستخدم بالصورة المشفرة.

يحافظ على الخصوصية.

مواصفات ابل اير تاج