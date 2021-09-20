نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PUBG Mobile خطوات تحديث لعبة بيجي علي جميع الاجهزة و هواتف 1.6 على الأندرويد وأهم إضافات الإصدار الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة ببجي من أحد أشهر الألعاب العالمية التي يلعبها الكثير من الناس حول العالم، وهي عبارة عن ساحة قتال يتم فيها المنازعات القتالية بين اللاعبين والبقاء فيها يكون للأقوى، ومن أهم مميزات هذه اللعبة أنه يتم تحديثها بصفة مستمرة وخلال فترات قصيرة، وفي كل تحديث يتم إضافة العديد من المميزات، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة تحديث لعبة ببجي.

طريقة تحديث لعبة ببجي الإصدار الجديد

أعلنت المصادر المختصة بتحديث لعبة ببجي بأنه سيتم تحديث اللعبة في يوم 14 من الشهر الحالي، ويتم ذلك من خلال المتجر الالكتروني الموجود على الهاتف، سواء كان بنظام تشغيل الأندرويد أو نظام تشغيل ios.

وعند التحديث بالطريقة المذكورة سابقا قد يتم مع بعض اللاعبين وقد لا يوجد بالنسبة للاعبين أخرين، ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف المناطق الجغرافية الخاصة بكل لاعب، وللتغلب على هذه المشكلة يتم الدخول على جوجل بلاي عدة مرات حتى يتمكن اللاعب من ظهور التحديث يقوم بتفعيله.

الإضافات الجديدة في تحديث لعبة ببجي الإصدار الجديد

يوجد العديد من الإضافات التي تمت إلى لعبة ببجي في الإصدار الجديد والتي سنذكرها فيما يلي:

إضافة وضع جديد للتغلب على الخطر الذي يواجه اللاعب، وذلك عن طريق إضافة مركبة فضائية تستخدم في الهروب في حالات الكوارث. رجوع الاوضاع الكلاسيكية إلى اللعبة بعد أن تم إلغائها في إصدارات سابقة مثل المترو الكلاسيكي، بالإضافة إلى أنه سيتم عودة بعض الأوضاع القديمة مثل وضع الزومبي. أصبح هناك العديد من الاسلحة النارية مثل الدراجة النارية التي من أهم مميزاتها مقاومتها للجاذبية الأرضية. إضافة العديد من الخرائط والتي تعتبر أماكن مناسبة للقتال حيث يوجد بها العديد من المخابئ التي قد يلجأ إليها اللاعب، وهذه الخرائط تجعل القتال شيقاً. وضع التصويب الذي يمكن اللاعب من إصابة الهدف الذي يرغبه بكل سهولة.

فيما سبق نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بلعبة ببجي مثل طريقة تحديث لعبة ببجي الإصدار الجديد، وكذلك أهم الإضافات التي تمت في هذا الإصدار وهكذا تستطيعون الإستمتاع باللعبة بشكل أفضل وأقوى.