نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع Shop2game شحن جواهر فري فاير Free Fire 2021 عن طريق ال ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لعبة فري فاير لجميع المستخدمين مجموعة كبيرة من الأسلحة النادرة والملابس والرقصات الفريدة وكذلك الحيوانات التابعة الرائعة، لكي يستطيع كل لاعب الحصول على كل هذه الأشياء لابد أن تتوفر لديه جواهر فري فاير، حيث تعتبر الجواهر داخل لعبة Free Fire العملة الافتراضية التي تساعد اللاعبين مش شراء كل الأشياء داخل متجر اللعبة، والجدير بالذكر بأن جواهر فري فاير داخل اللعبة يمكن الحصول عليها بطريقة مدفوعة حيث يجب أن يدفع كل لاعب من أمواله الشخصية لكي يتمكن مش شحن جواهر فري فاير على حسابه عن طريق موقع لعبة فري فاير الرسمي أو المواقع المدفوعة الآخرى وهي مواقع موثوق فيه لشحن الجواهر وهذه المواقع تعطي كل مشتري جواهر إضافية كهدية مجانية، والجدير بالذكر أيضا أن هناك مواقع وتطبيقات تساعد في شحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق الأي دي وهي طرق مضمونة أيضا لكن تحتاج إلى بعض الوقت، لذلك سوف نشرح لكم طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 Free Fire Diamonds.

شحن جواهر فري فاير عن طريق ال Id عبر موقع Shop2game

يعتبر هذا الموقع من المواقع الكبيرة التابع لشركة غارينا ولعبة فري فاير وهو الموقع الذي يعتمد عليه عدد كبير من مستخدمي لعبة Free Fire لشحن الجواهر من كل دول العالم، حيث تم إنشاء موقع Shop2game لكي يمكن كل لاعبي لعبة فري فاير سواء في الوطن العربي أو البلاد الأجنبية المستخدمة للعبة من شحن الحساب بالجواهر داخل لعبة فري فاير عن طريق إدخال ID فقط وبكل سهولة، ويمكن شحن الجواهر بعدة طرق متعددة مثل شحن جواهر فري فاير عن طريق رصيد الجوال أو شحن الجواهر من خلال بطاقة الفيزا أو ماستر كارد البنكية وطرق أخرى سوف نتحدث عنها في مقال آخر بالتفصيل.

مميزات موقع Shop2game شحن جواهر فري فاير مجانا 2021

يمكنك شحن حساب Free Fire الخاص بك من أي دولة داخل الوطن العربي من خلال هذا الموقع بسهولة.

يمكن أيضا شحنها من تركيا والهند ودول أجنبية أخرى.

يمكنك استخدام هذا الموقع للشحن عن طريق ID.

يحتوي الموقع على مجموعة من طرق الدفع والتي يمكن سدادها عن طريق رصيد الهاتف والبطاقة المصرفية، بالإضافة إلى طرق أخرى مثل الدفع عن طريق بطاقات Fawry و Cash U والتي قد تختلف من دولة إلى أخرى.

بمجرد اختيار طريق الد فع وإرسال المبلغ سوف تحصل على جواهر فري فاير على الفور.

يقدم الموقع سلسلة من العروض الرائعة على سبيل المثال عند شراء 300 جوهرة يمكنك الحصول على 300 جوهرة أخرى مجانا.

يمكن لأي لاعب استخدام واجهة موقع Shop2game حيث تعتبر سهلة الاستخدام.

خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي من موقع Shop2game

يستطيع اللاعبين استخدام موقع شوب تو جيم دوت كوم لكي يقوموا بشراء جواهر فري فاير وشحن الحساب بالجواهر بسهولة عن طريق الخطوات التالية:

الدخول للصفحة الرسمية للموقع عن طريق الرابط Shop2game com. اختيار أيقونة Free Fire من خلال الضغط عليها. كتابة رقم معرف اللاعب الذي تريد شحن جواهر فري فاير له. تحديد عدد الجواهر المطلوب شرائها مع العلم أنه يوجد جواهر مجانية مع كل شحنه ثم أضغط شراء. يجب استخدام طريقة دفع متوفرة لديك ثم الضغط على تأكيد الشراء، لتصلك الجواهر خلال لحظات.

خطوات استخدم موقع Shop2game بالصوت والصورة