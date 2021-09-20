نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل شراء آيفون 13 الجديد تعرف على أخطر 10 معلومات يجب أن تعرفها عنه في المقال التالي

بعد أن إعلان أبل عن سلسلة هواتف آيفون 13 قبل أيام قليلة في المؤتمر الذي عقد في 14 من سبتمبر الجاري، أصبحت هواتف آيفون 13 محور اهتمام وبحث الكثيرين خاصة من محبي وعشاق شركة APPle وستظل كذلك لفترة للحديث عن أهم ميزات وعيوب إصدارات أبل الجديدة، وتأتي السلسلة الجديدة بمميزات أروع من حيث عمر أطول للبطارية، ومعالج أسرع من قبل، نتوء حجم الشاشة بشكل أصغر، وبالفعل تحسينات كبيرة في الكاميرات، بالإضافة إلى التحديث المرتفع الذي ستحظى به إصدارات برو، وبحسب ما نشره موقع “aitnews” نرصد لكم أهم المعلومات التي يجب أن تعرفونها عن هواتف آيفون الجديدة. مميزات وعيوب آيفون 13 الجديد تغيير كبير حدث في شكل كاميرات آيفون 13 فقد حصل آيفون 13 وآيفون 13 ميني على تغيير في شكل الكاميرا الخلفية الثانئية لعدساتها، بينما المميزات لم تتغير بشكل كبير، وهو الأمر نفسة للنسخة البرو والبرو ماكس. أصبحت كاميرا نسخة البرو أكثر بروز وأكبر حجم، وهو ما اعتبره مستخدي آبل أمر سلبي. تم تصغير النتوء العلوي للهاتف بنسبة 20 % عن الهواتف السابقة والذي يضم الكاميرا الأمامية والتعرف على الوجه. زاد وزن الإصدارات الجديدة من هواتف أبل بمقدار حوالي 9 جرام. تم إضافة ألوان جديدة لهواتف آيفون 13 من بينها اللون السماوي في الإصدار البرو، بالإضافة إلى تغييرات ملحوظة في درجات باقي الألوان. تم زيادة سطوع شاشات الآيفون 13 إلى 800 شمعة بدلا من 625 شمعة، بالإضافة إلى دعم معدل تحديث 120 هرتز وذلك في خاصية بروموشن. خاصية Always on screem لم يتم إضافة أي تحديث عليها وهي التي تعرض التوقيت والعناصر الآخرى. تأتي شاشة الإصدار الـ pro من نوع LTPO وهو ما يعمل على توفر الطاقة بشكل كبير دون التأثير على جودة ودقة الصور. لم يتم التوضيح إذا ما تم استخدام مودم x60 الجديد من كوالكوم أم لا، وكذلك لم يتم أي إضافة من حيث الإتصالات، وكذلك لا تدعم خاصية WIFI 6E. وأخيرا يعتبر معالج A15 Bionic هو أحد مميزات وفخر شركة APPLE، حيث يقدم المعالج 4 نواة بأدة متوسطة وعدد 2 نواة بأداء مرتفع، كما يعتمد على دقة التصنيع وهي 5 نانومتر، إلا أنه سيظهر بالتجربة إذا تفوق على A14 Bionic أم لا. الوسوم عمر شويل - جدة قبل شراء آيفون 13 الجديد تعرف على أخطر 10 معلومات يجب أن تعرفها عنه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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