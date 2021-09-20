 فورد تطرح فييستا ST موديل 2022 بتحديثات 

اعلنت شركة فورد الامريكية بعد ثلاث اعوام من التوقف لطراز فييستا الشهير ، اعادة احيائه منرة اخرى من خلال طرح موديل 2022 المحدث بتحديثات منتصف العمر .

واوضحت فورد ان السيارة فييستا موديل 2022 ، تتميز بتصميم متجدد وتصميمات داخلية مطورة وتقنية قياسية جديدة، ولكن مع الحفاظ على مظهر فييستا الرياضي للسيارات الهاتشباك .

وتستمد السيارة فورد فييستا موديل 2022 ، قوتها من محرك إيكوبوست ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بشاحن توربيني ينتج 99 حصانًا، جنبًا إلى جنب مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات.

يتوفر أيضًا محرك إيكوبوست هجين كهربائي بسعة 1.0 لتر مع تقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولت بقوة 123 حصانًا أو 153 حصانًا ولكن لا يمكن تجهيزه إلا بناقل حركة يدوي ، و حزم فييستا ST الرياضية تضم نفس محرك إيكوبوست سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني مثل شقيقتها بوما ST التي تصل إلى 197 حصانًا و 320 نيوتن متر. في حين أن خرج الطاقة لم يتغير عن العام الماضي، فقد زاد عزم الدوران بمقدار 30 نيوتن متر. يستغرق التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة 6.5 ثانية قبل أن تصل الهاتشباك إلى 230 كم في الساعة.

وظهرت السيارة فورد فييستا موديل 2022 ، بمصابيح الأمامية بتقنية LED التي تضم مصابيح LED منخفضة الشعاع، وعالية الإضاءة، وأضواء نهارية كتجهيز قياسي، كما تمت إضافة محيط أسود إلى المصابيح الخلفية.

بالاضافة الى حجم شبك العلوي اكبر من الماضى والأنف، في حين يتم عرض الشارة البيضاوية الزرقاء داخل الشبكة بدلاً من حافة غطاء المحرك

وتاتى السيارة فورد فييستا موديل 2022 ، بمقصورة داخلية تحتوى على مجموعة أدوات رقمية جديدة مقاس 12.3 بوصة قابلة للتهيئة بالكامل مع سمات ألوان فريدة اعتمادًا على وضع القيادة المحدد.

تتوفر أوضاع القيادة العادية والرياضية والصديقة للبيئة لطراز فييستا القياسي جنبًا إلى جنب مع وضعي تريل وسليبري لطراز أكتيف، وتم تخصيص وضع تراك للطراز ST عالي الأداء، والذي يقوم بإيقاف التحكم في الجر ويضبط نظام الثبات الإلكتروني على وضع الانزلاق لضمان ثبات أكثر.