نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi 10 prime مواصفات هاتف شاومي الجديد | هاتف مميز بسعر مناسب في المقال التالي

Redmi 10 prime أحدث إصدارات شركة شاومي من الهواتف الذكية ضمن عائلة Redmi. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق هاتف Redmi 10 prime ليكون بمثابة تطوير بسيط عن الهاتف الآخر Redmi 10 ، ليدخلا معاً المنافسة في أسواق الهواتف الذكية أمام هواتف العديد من الشركات الرائدة الأخري. مواصفات هاتف Redmi 10 prime : ‌الهاتف يأتي مع وزن يقدر بحوالي 192 جراماً.

‌كما يأتي مع خامات من البلاستيك poly Carbonite في كل من الظهر والإطار حول جسم الهاتف.

‌يدعم أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌كذلك يمكن زيادة سعة التخزين ، وذلك لتوفر منفذ خاص لإضافة كارت ميموري.

‌كما يأتي الهاتف أيضاً مع مستشعر الـIR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.

‌بالإضافة إلي أن الهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء.

كذلك يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.5 إنش من نوع IPS LCD بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، أي بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل إنش.

‌الشاشة تدعم أبعاد العرض 20:9 لعرض أكبر محتوي ، كما تدعم أيضاً الترددات العالية حتي 90 هيرتز.

‌كما تتوفر علي الشاشة طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة شاومي MIUI 12.5.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G88 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌المعالج يعمل بنواتين من نوع Cortex-A75 بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز ، أما عن الستة الأخري من نوع Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهيرتز.

‌كذلك يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.

‌يتوفر الهاتف باصدارين فقط من سعة التخزين كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين المستخدم تأتي من نوع eMMC 5.1. كاميرات هاتف Redmi 10 prime : ‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.

‌أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف يحتوي علي أربعة كاميرات : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة 120° ، وأخيراً كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌كذلك يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ، وتدعم الكاميرات الـHDR والتصوير Panoramic.

كما يمكن للهاتف عبر الكاميرات الخلفية والامامية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع stereo speakers تعطي أصوات واضحة وعالية.

‌كما يوجد أيضاً مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، لكن يأتي بدعم لشبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور في جنب الهاتف ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لالغاء قفل الهاتف.

‌كذلك يأتي الهاتف مع بطارية عملاقة بحجم 6000 مللي أمبير من نوع Li-polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

‌كما تدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 9 وات.

‌مدخل الشحن يأتي من نوع Type C 2.0.

‌وأخيراً يتوفر الهاتف بثلاثة اختيارات من الألوان : الأبيض ، الأزرق ، والأسود. سعر هاتف Redmi 10 prime : ‌170$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2670 جنية مصري.

‌197$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 3100 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Redmi 10 prime مواصفات هاتف شاومي الجديد | هاتف مميز بسعر مناسب - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Redmi 10 prime مواصفات هاتف شاومي الجديد | هاتف مميز بسعر مناسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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