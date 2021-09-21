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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد، حيث أن قناة ON Time Sports من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، وتمتلك القناة حقوق نقل العديد من البطولات المحلية، فهي المالكة لحقوق نقل الدوري المصري الممتاز، وكذلك هي المالكة لحقوق نقل بطولة كأس مصر والسوبر المصري، ومع اقتراب موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة في كأس السوبر المصري، ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات.
وتستخدم القناة أحدث أجهزة البث التليفزيوني حتى تتمكن من نقل المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت، كما أنها تمتلك مجموعة كبيرة ومتميزة من الإعلاميين الرياضيين الكبار، وتستحوذ على نسبة مشاهدة عالية بسبب ما تملكه من حقوق حصرية، وتمتلك مجموعة كبيرة من المراسلين الرياضيين، الذين ينقلون الأحداث الرياضية لحظة حدوثها، حتى يكون المشاهد والمتابع للشأن الرياضي على دراية كاملة بالأحداث الرياضية المحلية والعالمية.
تردد قناة أون تايم سبورت
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11861
|الاستقطاب
|رأسي
|الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6\5
طريقة استقبال القناة على جهاز الريسيفر
يتم استقبال التردد الجديد بتوجيه طبق الدش صوب القمر الصناعي نايل سات أو أي قمر صناعي تريده، ولكن لكل قمر صناعي تردد مختلف عن الآخر، وبعد توجيه الطبق نحو القمر المطلوب يتم اتباع الخطوات التالية:
- النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.
- الضغط على زر “تركيب” ثم اختيار زر “إضافة قناة”.
- إدخال التردد الموجود في المقال بشكل صحيح.
- بعد إدخال التردد بالشكل الصحيح يتم الضغط على زر “بحث”.
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش
يلتقي اليوم الثلاثاء الموافق 21\09\2021 الأهلي ضد طلائع الجيش، في المباراة التي سوف تجمع بين الناديين في كأس السوبر المصري، حيث يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية أحداث اللقاء المنتظر، وسوف تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
الحقوق الحصرية لقناة أون تايم سبورت
تمتلك قناة ON Time Sports نقل العديد من البطولات بشكل حصري، ومن أهم هذه البطولات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر وكذلك بطولة السوبر المصري، وذلك بخالف نقلها للبطولات الخاصة بالألعاب الأخرى، مثل كرة اليد وكرة السلة والطائرة وغيها من الرياضات، ولذلك تستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية، ويبحث المهتم بالشأن الرياضي دائماً على تردد قناة أون تايم سبورت.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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