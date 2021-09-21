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عمر شويل - جدة جوجل تحذر من 8 تطبيقات شهيرة على نظام الأندرويد حتى تحافظ على معلومات مستخدمي Google play. حيث أعلنت جوجل أن هناك عدد من التطبيقات التي تعمل على اختراق الهواتف المحمولة لهؤلاء المستخدمين. كما تقوم على تفعيل بعض الإشتراكات دون علم المستخدم.

جوجل تحذر من 8 تطبيقات شهيرة على نظام الأندرويد

هناك عدد من التطبيقات التي حذرت من استعمالها شركة جوجل، حيث أنه بمجرد أن يتم تحميل التطبيق على الهاتف الذكي، يتم إختراق معلومات الهاتف.

والجدير بالذكر، أن هناك بعض المستخدمين وجدوا أنفسهم يدفعون مبالغ طائلة في اشتراكات وهمية، وهذا ما تقوم عليه هذه التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه التطبيقات بتسريب معلومات خاصة من الهاتف، بالإضافة إلى سهولة الحصول على أي معلومة عن المستخدم من خلال التطبيق.

كما ينبغي الذكرأن ،الأجهزة التي قامت على تحميل هذه التطبيقات عليها إزالتها على الفور، كما يجب عمل Software آخر، مع عمل حسابات جديدة على Google Play.

تطبيقات الأندرويد التي تحذر منها جوجل

أعلنت شركة ” Quick Heal Security lap” أن هذه التطبيقات تعمل على وجود فيروس الجوكر على الهواتف الذكية، وهو الفيروس المسؤول عن اختراق نظام الهاتف.

كما ينبغي الذكر، أن التكنيك الخاص بعمل هذه التطبيقات، هي أنها فور تحميلها على التطبيق، يتم التعامل مع فيروس الجوكر، وهو المسؤول عن التجسس على الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن أنها غير مسؤولة عن أي شخص يقوم بتحميل هذه التطبيقات، لأنها قد وضحت الآثار السلبية التي بيانات المستخدم.

أهم التطبيقات المحظورة من جوجل

خلال إعلان جوجل عن التطبيقات المحظورة، ذكرت أن هذه التطبيقات هي:

تطبيق Auxiliary Message

إلى جانب تطبيق Element g Scanner

بالإضافة إلى تطبيق Fast Magic SMSg

تطبيق Free CamScannerg

ومن جانب آخر حذرت من تطبيق Super Messageg

إلى جانب تطبيق Go Mesages.

بالإضافة إلى تطبيق Great Super SMS.

كما يجب الحذر من استخدام تطبيق Travel Wallpaperg.

وعلى كل مستخدمي نظام الأندرويد أن يتوخوا الحذر من هذه التطبيقات المشابهة، لأنها تعمل على الجوكر نظام الجوكر. حيث أن جوجل تحذر من 8 تطبيقات شهيرة على نظام الأندرويد لأنها تقوم على اختراق كافة معلومات المستخدم.