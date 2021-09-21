ثبت الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت 1 On Time Sport الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش في كأس السوبر

يوفر لكم ثقفني، تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport، بتحديثات شهر سبتمبر 2021، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد، من أجل متابعة المباريات التي تعرض على شاشة القناة، ومن المقرر أن تنقل قناة ON Time Sports 1 HD المباراة التي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش في مباراة نهائي كأس السوبر المصري، حيث تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، على استاد برج العرب، ونستعرض لكم في سطور هذا التقرير أحدث تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

تعد قناة أون تايم سبورت من ضمن القنوات الرياضية المصرية، وهي قناة مجانية مفتوحة تبث برامجها ومحتواها بشكل مجاني دون تقطيع أو تشويش، كما تعمل القناة طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، وحصلت قناة أون سبورت على حقوق بث العديد من المباريات حصريا داخل مصر، وتمتلك أيضا حقوق بث مباراة كأس السوبر المصري التي يواجه فيها المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء، وحصلت القناة أيضا على حقوق الدوري المصري الممتاز، كأس مصر، كأس السوبر المصري، مباريات المنتخب المصري الودية، دوري أبطال أفريقيا مباريات الانديه.

تردد قناة اون تايم سبورت 2021

أعلنت قناة اون تايم سبورت عن ترددها الجديد، ويمكن للمتابعين مشاهدة كافة البرامج الخاصة بالقناة بالاضافة إلى المباريات التي يتم عرضها على شاشة القناة عبر التردد الجديد، وتستقبل قنوات اون تايم سبورتس إشارة ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات، ويمكن التقاط الإشارة بأفضل جودة وأقوى إشارة من خلال ادخال البيانات التالية عبر جهاز الرسيفر الخاصة بكم.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي H

معدل الرمز: 27500

التشفير: مفتوحة

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد لمتابعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تعرض قناة اون تايم سبورت العديد من البرامج الرياضية المميزة والمتنوعة مثل، برنامج ستاد مصر، ملعب اون تايم، بي اون تايم، جمهور الثالثه، دقيقه 60، كل الملاعب، كما وتمتلك نخبة من المذيعين ومقدمي البرامج مثل، سيف زاهر، إبراهيم فايق، تامر صقر، وغيرهم من المذيعين المميزين.