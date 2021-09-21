نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم ببطولة كأس السوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت، من أكثر الترددات بحثاً اليوم، على محرك البحث الشهير جوجل، من قبل عشاق الرياضة وعشاق الساحرة المستديرة، لمتابعة مباراة اليوم لنادي القرن النادي الأهلي، ضد نظيره نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن مباريات بطولة كأس السوبر، التي سوف تنقلها قناة أون تايم سبورت (ON Time Sports)، حيث تعد من أشهر وأهم القنوات الرياضية العربية، حيث يتم بث معظم المباريات والبطولات المحلية والعالمية، حيث تمتلك القناة حقوق البث المباشر للعديد من المباريات والبطولات، وبشكل حصري لها، مثل الدوري المصري وكأس السوبر، الذي يبث مباراة اليوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021م، في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ضمن بطولة كأس السوبر.

تردد قناة أون تايم سبورت

يوجد تردد حالي جديد. لقناة أون تايم سبورت. على القمر الصناعي النايل سات. حيث تمتلك القناة مجموعة كبيرة من الإعلامين المتميزين في مجال الرياضة. وتمتلك أيضاً على مجموعة كبيرة من المراسلين المميزين في مجال الرياضة. حيث يتم نقل الأحداث الرياضية مباشرةً وقت حدوثها. وتقدم الكثير من البرامج الرياضية المميزة. ولهذا فلها الكثير من متابعيها من محبي الرياضة بصفة عامة. محبي كرة القدم بصفة خاصة. حيث تقدم القناة محتواها طوال اليوم بدون فواصل إعلانية مطولة. وبجودة عالية وبصوت نقي وصورة واضحة. كما أنها لديها تقنية الــHD. والــSD.

التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة أون تايم سبورت ON Time Sports التردد 11861 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

يتم استقبال التردد على القمر الصناعي النايل سات باتباع الخطوات البسيطة التالية:

يتم توجيه الطبق نحو القمر الصناعي النايل سات.

ثم يتم النقر على زر “ قائمة “ menu” من الريموت الخاص بالريسيفر.

“ من الريموت الخاص بالريسيفر. ويتم الضغط على زر “تركيب” .

. بعد ذلك نختار زر “إضافة قناة” .

. ثم ندخل البيانات الخاصة بالتردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

وأخيراً يتم الضغط على زر ” بحث”.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

سوف تذاع اليوم مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش. اليوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021م. وذلك ضمن مباريات بطولة كأس السوبر. وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن وفلسطين. وفي تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت. أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً. وفي تمام الساعة السادسة مساءاً سوف تذاع المباراة بتوقيت تونس والجزائر.