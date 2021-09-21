نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المميزات الجديدة في تطبيق واتساب الذهبي whatsapp gold و تفوقه على الإصدار الأصلي واتساب الأخضر في المقال التالي
يعد تطبيق واتساب الذهبي من أهم وأحدث التطبيقات والتي أصبحت متواجدة بشكل رسمي ومهم على منصة التواصل الاجتماعي لجميع المتابعين والمهتمين بأهم التطبيقات ، فنجد أن تطبيق واتساب الذهبي هو من التطبيقات التي تتميز بالسهولة في المراسلات الفورية ، وهو يعد كما نعلم طبعا وكما ذكرنا سلفا عبر موقعنا موقع ثقفني أن تطبيق واتساب الذهبي هو في الأساس نسخة معدلة من الواتساب والذين قد قاموا بالعمل على تطويره لتحسين مستويات الخدمة ، و الآن سوف نقوم بطرح تلك المميزات الخاصة بهذا التطبيق في هذا المقال وكذلك أيضا خصائص الواتساب الذهبي والغير متوفرة داخل أي تطبيقات اخرى، فإن هذا البرنامج يقوم بأتاحة الفرصة للأشخاص التواصل معا وذلك عن طريق مكالمات الفيديو وكذلك المكالمات الصوتية ويكون عمل هذا التطبيق بكل سهولة ويسر عن أي تطبيق مماثل أخر.
ماهو تطبيق الواتساب الذهبي
وكما ذكرنا سلفا عبر موقع ثقفني أنه يعد تطبيق الواتساب الذهبي هي نسخة مشابهة أيضا للواتساب الأخضر ولكن مع بعض الاختلاف والذي يأتي لصالح الواتساب الذهبي حيث أنه يحتوي على كمية كبيرة من الخصائص وكذلك المميزات والتي يتمتع بها المستخدمين بقدر كبير جدا من الخصوصية وذلك أثناء استخدامهم لهذا التطبيق مما يجعل هذا التطبيق مختلفا عن التطبيقات الأخرى الكلاسيكية و التقليدية، أيضا يكون التطبيق متوفرا بشكل مجاني و أيضا خالي نهائيا من أي نوع من أنواع الإعلانات والتي نعاني منها في بعض التطبيقات الاخرى.
لنتعرف سويا عن أهم مميزات تطبيق واتساب الذهبي
- يتمكن التطبيق من تحويل الرسائل إلى 250 شخص في المرة الواحد فقط .
- حيث أنه يتيح خاصية تغير اللون وكذلك مكان الإشعارات .
- كما أنه يقوم بإزالة الزر العائم في المحادثة .
- وكذلك أن له الأمكانية في توقيف تنزيل الوسائط تلقائياً .
- كما أنه له أيضا في تغيير مؤثرات التمرير لأعلى وكذلك لأسفل .
- حيث أنه يوضح إظهار الاسم كاملاً مهما كان طوله .
- يقوم بالعمل على حلول جميع المشاكل والتي كانت تحدث في الإصدارات السابقة .
- العمل على الإصلاح بشكل كامل على انهيار مشكلة الواتساب .
- يمكن لمستخدم التطبيق تغيير مظهر الاستوري حسب اختياراتهم وتصميماتهم .
- كذلك تغير الصوت إلى أصوات كثيرة أثناء التسجيل في المحادثة كنوع من المرح والشقاوة .
- العمل على حل مشكلة الوضع الليلي من خلال الإعدادات .
- من حيث الخصوصية تم العمل على تفعيل خاصية البصمة لغلق المحادثة والحفاظ على السرية التام .
- يمكن لمستخدم التطبيق الحصول على إشعارات وذلك عند تغير أي أحد لصورته الشخصية .
- والان تم إضافة الرسائل الجماعية في المجموعات المختلفة .
- أيضا يمكن لمستخدم التطبيق معرفة من شاهد حالتك متأخرا .
- كذلك يمكن لمستخدم التطبيق المعاينة والتأكد قبل أرسال الملصق .
- الآن تأكد أنه تم إيقاف ظهور أنك قد قمت بمشاهدة الحالة .
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