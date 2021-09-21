أهم المميزات الجديدة في تطبيق واتساب الذهبي whatsapp gold و تفوقه على الإصدار الأصلي واتساب الأخضر

يعد تطبيق واتساب الذهبي من أهم وأحدث التطبيقات والتي أصبحت متواجدة بشكل رسمي ومهم على منصة التواصل الاجتماعي لجميع المتابعين والمهتمين بأهم التطبيقات ، فنجد أن تطبيق واتساب الذهبي هو من التطبيقات التي تتميز بالسهولة في المراسلات الفورية ، وهو يعد كما نعلم طبعا وكما ذكرنا سلفا عبر موقعنا موقع ثقفني أن تطبيق واتساب الذهبي هو في الأساس نسخة معدلة من الواتساب والذين قد قاموا بالعمل على تطويره لتحسين مستويات الخدمة ، و الآن سوف نقوم بطرح تلك المميزات الخاصة بهذا التطبيق في هذا المقال وكذلك أيضا خصائص الواتساب الذهبي والغير متوفرة داخل أي تطبيقات اخرى، فإن هذا البرنامج يقوم بأتاحة الفرصة للأشخاص التواصل معا وذلك عن طريق مكالمات الفيديو وكذلك المكالمات الصوتية ويكون عمل هذا التطبيق بكل سهولة ويسر عن أي تطبيق مماثل أخر.

ماهو تطبيق الواتساب الذهبي

وكما ذكرنا سلفا عبر موقع ثقفني أنه يعد تطبيق الواتساب الذهبي هي نسخة مشابهة أيضا للواتساب الأخضر ولكن مع بعض الاختلاف والذي يأتي لصالح الواتساب الذهبي حيث أنه يحتوي على كمية كبيرة من الخصائص وكذلك المميزات والتي يتمتع بها المستخدمين بقدر كبير جدا من الخصوصية وذلك أثناء استخدامهم لهذا التطبيق مما يجعل هذا التطبيق مختلفا عن التطبيقات الأخرى الكلاسيكية و التقليدية، أيضا يكون التطبيق متوفرا بشكل مجاني و أيضا خالي نهائيا من أي نوع من أنواع الإعلانات والتي نعاني منها في بعض التطبيقات الاخرى.

لنتعرف سويا عن أهم مميزات تطبيق واتساب الذهبي