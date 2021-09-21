”آبل” تعمل على تطوير تقنية لكشف الاكتئاب

أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة "آبل" تعمل على تطوير تقنية من شأنها المساعدة في تحليل بيانات المستخدم من خلال أجهزة استشعار للكشف عن الاكتئاب والضعف الإدراكي.
فبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن القائمين على التطبيق يعملون على إنشاء خوارزميات يمكنها اكتشاف الاختلافات من خلال تحليل البيانات من أجهزة الاستشعار التي تقرأ النشاط البدني وأنماط النوم والسلوكيات. وأوضحت المصادر أن المشاريع البحثية في مراحلها الأولى وقد لا تدمج هذه الميزة ضمن خدمات الشركة.
وتتشارك كل من "آبل" وشركة Biogen Inc، وجامعة كاليفورنيا، التي تدرس التوتر والقلق والاكتئاب، لتطوير هذه الخاصية.
كما تشترك "آبل" مع جامعة Duke، التي تعمل معها على تطوير خوارزمية يمكنها اكتشاف التوحد عند الأطفال.
من المفترض أنه سيتم استخدام كاميرا iPhone لاكتشاف المرض، والتي ستراقب كيفية تركيز الأطفال الصغار، وعدد مرات تأرجحهم ذهابا وإيابا والأنشطة الأخرى.
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