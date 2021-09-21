واتساب الذهبي 2021 وأهم مميزات الإصدار الجديد

واتساب الذهبي 2021 الجديد، يمتلك مجموعة من المميزات الرائعة للغاية، فقد ظهر واتساب الذهبي في البداية واستطاع الحصول على إعجاب ملايين من مستخدميه حول العالم، لما يحتويه من مميزات كثيرة تجعل استخدامه أفضل بكثير من واتساب العادي، ومع مرور الوقت وزيادة المتطلبات البشرية، يحتاج المستخدمون دائمًا إلى العديد من المميزات داخل التطبيق، وتحتوي النسخة الجديدة من واتساب الذهبي 2021، على مجموعة رائعة من المميزات، التي سوف نتحدث عنها تفصيليًا عبر مقالنا هذا.

أهم ما يتميز به واتساب الذهبي

صدر واتساب الذهبي أول مرة عام 2009 ويختص هذا البرنامَج بإرسال الصور ومقاطع الفيديو، ويتضمن أيضًا محادثات صوتية وفيديو، وكذلك محادثات كتابية، وقد كانت البداية على يد كل من الأمريكي بريان والأوكراني جان كوم، وقد كان يحتوي على عدة مميزات تجعله أفضل من برامج المحادثات الأخرى المشابهة، ومع مرور الزمن بدأ المستخدمين يبحثون عن خِدْمَات أخرى، وقد صدر عدة تحديثات من التطبيق وصولًا للنسخة الأخيرة تحديث 2021، التي تضم مجموعة رائعة من المميزات.

مميزات الإصدار الجديد من واتساب الذهبي 2021