نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد طريقة اخفاء الظهور على الواتس اب أثناء الاتصال بالإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تستطيع أن تقوم بإخفاء ظهورك على الواتس اب رغم كونك متصل بالفعل بالإنترنت، الإجابة قطعًا نعم وبدون اللجوء إلى برامج مختلفة. فعن طريق الطرق الموجودة داخل هذا المقال ستتعرف على أفضل وأسهل الطرق لاخفاء الظهور على الواتس اب أثناء الاتصال بالإنترنت بدون أي برامج.

كيفية إخفاء الظهور في الواتس اب أثناء الاتصال بالانترنت

سنذكر لحضراتكم أكثر من طريقة، عليك فقط بقراءتهم جميعًا ومن ثم اختيار الأنسب والأسهل لك، وهذه الطرق هي

الطريقة الأولى

تعتمد تلك الطريقة على استخدام إعدادات تطبيق الواتس اب من أجل إخفاء الظهور، وذلك عن طريق

الضغط على حساب أو Account من قائمة الإعدادات، ثم الضغط على الخصوصية أو Privacy.

في حالة امتلاكك لهاتف يعمل بنظام الأندرويد فستظهر قائمة أخرى تضغط على آخر ظهور أو Last seen، وفي النهاية تقوم باختيار Nobady أو لا أحد، وبهذا تكون قد قمت بإخفاء ظهورك على الواتس اب في كل وقت وأمام الجميع.

أما إذا كنت تمتلك لهاتف ايفون سيظهر قائمة منبثقة من قائمة الـ Privacy. وتختار منها الإعدادات المتقدمة، ثم تقوم بتعديل الطابع الزمني، ثم تضغط على Last seen Timestamp، وأخيرًا تضغط على Nobody.

الطريقة الثانية

هذه الطريقة تكون عن طريق الرد على رسائل الواتس اب مباشرة. وذلك من خلال شريط الاشعارات الذي يظهر على هاتفك. وبهذا فإنك لن تكون بحاجة إلى فتح التطبيق من الأساس ولن يظهر أنك متصل.

الطريقة الثالثة

نأتي إلى الطريقة الثالثة والأخيرة معنا وهي عن طريق تفعيل وضع الطيران، وتأتي على النحو التالي

ابدأ بوضع هاتفك على وضع الطيران، ومن ثم البدء في قراءة تلك الرسائل.

ولكن عند العودة مرة أخرى إلى الوضع الطبيعي عن طريق إلغاء وضع الطيران ستظهر حينها بأنك متصل وقمت بقراءة الرسائل الآن.

برامج لإخفاء الظهور في الواتس اب أثناء الاتصال بالانترنت

أما إذا كنت تريد أن تبدأ في استخدام برامج مختلفة تساعدك على إخفاء ظهورك على الواتس اب، فيجب عليك حينها أن تختار بين البرامج التالية التي تعمل جميعًا على نظام الأندرويد