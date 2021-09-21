تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد على نايل سات وعربسات 2021

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، ناشيونال جيوغرافيك هي قناة عربية تعرض العديد من البرامج الثقافية مدبلجة وانطلق البث الأول للقناة عام 2009 ومنذ بدايتها وهي حققت نجاح عظيم و أصبحت ضمن قائمة أفضل القنوات في أنحاء الشرق الأوسط بسبب البرامج التلفزيونية المميزة والمختلفة التي تقدمها عن الحياة البرية والتكنولوجيا والسفر والعلوم والهندسة والبرامج الثقافية، بجانب عدة برامج تقدم تحقيقات وبرامج تاريخية، وحرصا من إدارة القناة على عرض برامجها بجودة أفضل قامت بتغير التردد ومنذ بداية التغير بداء المتابعين في البحث عنه لتنزيل القناة وسوف نقدم الترددات فيما يلي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

يمكنك مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك بواسطة استخدم التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11411.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة اس دي.

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على عرب سات

التردد، 11804.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

المعروف عن قناة ناشيونال جيوغرافيك بأنها تقدم العديد من البرامج التي تقدم محتوي مفيد للمشاهد وتعلمه فهم الطبيعة من حوله وكيفية حمايتها، وسبب شهرة القناة هو مصدقيتها في عرض المحتوى بجانب أن برامجها معروفة بالذكاء حيث تقدم للمشاهد محتوي ترفيهي وفي الوقت ذاته هي توعية للمشاهد ومن هذه البرامج، وتحرض القناة على تقديم كل ما يخص عالم الحيوان وعالم الأسماك والبحار والمحيطات، وتعرض الكثير من الغادات والتقاليد الغريبة التي تكون موجودة في مختلف البلدان، وتقدم الكثير من التقارير عن الحروب العالمية.

برنامج تحقيقات الكوارث الطبيعية.

امريكا الجامحة.

وقائع وأحداث.

الديناصورات، وحوش رائعة.

المنقبون عن الذهب.

اختراق الأنظمة.

سائقون بالفطرة.

كسر القبضان.

سمكة التونة العنيدة.

ذهب يوكون.

مصر القديمة.

لاشئ من ما سبق، عبقري الشارع.

مطار دبي الدولي.

مستشفى المعجزات.

سوبر كارز.

كم تساوي قطع سيارتك.

إنشاءات عملاقة.

حقيقه أم زيف.

تفجيرات هندسية.

بالإضافة إلى الكثير من البرامج حيث إن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعمل طول اليوم مجانا وتقدم المحتوي بأعلي جودة وتسعي القناة إلى تقديم المزيد من المحتويات التي تناسب مختلف الأعمار.