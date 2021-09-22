نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسويق منتج أو شركة مجانية وميزانية منخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسويق منتج أو لشركة ناشئة، حيث أن أصحاب الشركات الناشئة والمنتجات الجديدة دائماً ما يكون لديهم ميزانية ضيقة مما يتسبب في عدم انتشار المنتج نتيجة لصعوبة الإعلان عنه، فالكثير لا يعلم ان هناك العديد من طرق التسويق الذكي والمجانية التي تساعد الناشئ علي نشر المنتج الخاص به، الخدمة التي تعمل عليها، أو الشركة الصغيرة الخاصة به، ولذلك نقدم لكم بعض طرق التسويق الناجحة ذات الميزانية المنخفضة لأي نشاط أو منتج تجاري.

طريقة تسويق منتج بطريقة ناجحة وميزانية منخفضة

نتداول معك في ذلك المقال طرق التسويق المجانية والناجحة والتي تساهم في نشر النشاط الخاص بك، وتساعد في نشر ما تسعي لنشره علي أوسع مدي، فإليكم اكثر من طريقة للتسويق، تابعوا.

التسويق عبر محركات البحث seo

حيث يعتبر التسويق عبر seo من افضل طرق التسويق الناجحة والمجانية تماماً، فكل ما تكلفه بعض الوقت لنشر المدونة أو الموقع الذي تعمل علي تحسين الـ seo الخاص به ونشر المنتج أو الخدمة التي تعمل عليها، ولتحسين سيو الموقع يجب أن تكون المدونات الخاص بك جذابة للقارئ ومفيدة له، كما يلزم أن تحتوى علي الكلمات المفتاحية المتناسقة لتلفت أنظار الزائرين وتكسب ثقتهم في المنتج، كما يلزم رفع صور واضحة وعالية الدقة للمنتج المُعلن عنه، فتلك الأمور ان تم إتقانها بشكل سليم يرفع من ترتيب الموقع وتكسبك الكثير من العملاء دون ادخار ريال واحد.

إنشاء صفحة Google My Business

لدي جوجل عدد من الطرق المجانية التي يمكن لرجال الأعمال استخدامها للاستفادة منها من أهمها Google My Business، فهو إحدي المواقع التي تأسست للأنشطة التجارية وهو طريقة تسويق منتج فريدة من نوعها، حيث أنه موقع متخصص لشرح نوع النشاط التي تعمل به كساعات العمل، عنوان الشركة، تخصص الشركة، وأرقام الهاتف الخاصة بالشركة أو البياع الخاص بالمنتج ليقوم بنشره علي خرائط جوجل ويظهر للباحث عن أقرب شركة أو ماركت المنتج لديه، فذلك الحساب يتم إنشائه مجاناً.

شارك المنتج في وسائل التواصل الاجتماعي

مشاركة المنتج في وسائل التواصل الاجتماعي إحدي أهم طرق التسويق الناجحة والمجانية تماماُ كالفيس بوك، الانستجرام، تويتر، وذلك بنشر المنشورات دائماً علي الصفحة الخاصة بك ويُفضل عمل لها ترويج حتي تحصل علي عدد كبير من المتابعين، دائماً ما تكون علي تواصل مع متابعيك حتي تكسب ثقتهم، قم بعمل استطلاع رأي دائماً والسؤال عن ما يجب فعله وتوافره.