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صرحت شركة آبل المشهورة في عالم الأجهزة المحمولة والإلكترونيات عن إطلاقها لجهاز جديد وهو ايباد ميني 2021 وهو جهاز ايباد صغير الحجم يتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة والمميزات بالإضافة إلى شكلة المميز وسعرة المناسب، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الخبز. ايباد ميني 2021 أكثر ما يميز الجهاز الجديد: أكثر ما يميز هذا الأيباد الجديد هو الشاشة الخاصة به والتي من النوع Liquid Retina وحجمها 8.3 بوصة.

شاشة الجهاز تدعم التدرج اللوني الواسع بالإضافة إلى أنها مزودة بتقنية True Tone كما أن سطوع الشاشة يقاس بخمسمائة شمعة.

تم تصميم مستشعر لبصمات الأصابع أو Touch ID بحيث يكون مدمج مع زر الطاقة الموجود أعلى الجهاز.

iPad Mini 6 يتميز بمعالج A15 Bionic وهو من أقوي الأنواع والذي يعمل به أيفون 13.

يوفر هذا المعالج أداء سريع أكثر من الاجهزة الأخرى بنسبة أربعين .

يمكن للجهاز تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية Wi-Fi 6.

تتميز الكاميرا الأمامية للجهاز بأنها واسعة للغاية وبدقة 12 ميجابكسل.

تتميز الكاميرا بخاصية Center Stage والتي تتميز بدقة ووضوح عالي في مكالمات الفيديو.

يتوفر ايباد ميني 2021 بأربعة ألوان متنوعة.

يوجد في الجهاز القلم الرقمي Apple Pencil والذي يساعدك على تدوين الملاحظات والرسم أو الكتابة أيضاً والذي ستجده متصل بالجهاز بشكل مغناطيسي ويمكنك شحنه بالشاحن. شكل ايباد ميني 2021 الخارجي: لدى هذا الإصدار نفس تصميم ايباد برو وايباد اير والذي يتمتع بحواف مستوية ومسطحة.

لا يحتوي هذا الإصدار على زر Home في أسفل الشاشة بل ستجد زر علوي المدمج به مستشعر البصمات الذي ذكرناه.

يوجد ايباد ميني 6 بأربعة ألوان مختلفة وهي الوردي والفضي والبنفسجي وأيضاً الرمادي ليناسب جميع الأذواق.

يوجد بالجهاز غطاء Smart Folio والذي يغلف الجهاز ويحمية من الصدمات كما يتوفر بألوان متنوعة.

أعلنت الشكرة أن الجهاز سيكون متوفر في الأسواق العربية اعتباراً من يوم الرابع عشر من شهر سبتمير الحالي لعام 2021 كما سيتم فتح باب الطلب قبلها بيومين الموافق الأربعاء الثاني والعشرين م شهر سبتمبر.

سعر هذا الجهاز سيبدأ من 499 دولار في الولايات المتحدة. الوسوم عمر شويل - جدة ايباد ميني 2021 انطلاقة جديدة في عالم الأيباد تطلقها شركة آبل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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