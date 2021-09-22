تحميل واتساب الذهبي 2021 وفقاً لآخر إصدار 9.70 وخطوات التحديث

تحميل واتساب الذهبي 2021 من أكثر عمليات البحث من قبل مستخدمي ومحبي التكنولوجيا، فقد شهدت الآونة الأخيرة تطورات متعددة في العالم الرقمي وتحديثات لكافة التطبيقات، فقد أعلن تطبيق الواتساب الذهبي عن تحديث جديد وفقاً لآخر إصدار 9.70، ويضم التحديث الأخير العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا التحديث الأخير للواتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار وخطوات التحديث، وأهم المميزات التي يتمتع بها التحديث الأخير.

الواتساب الذهبي 2021:

أعلن تطبيق الواتساب عن تحديث أخير 9.70 وهذا الإصدار الأخير جاء وفقاً للتحديثات التي شملتها التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية، حيث يتميز تطبيق الواتساب بتوفير الوقت والجهد على المستخدم، ويتم تحديث التطبيق من خلال الخطوات التي نعرضها لكافة متابعي موقعنا ثقفني عبر هذا المقال.

تحديث الواتساب الذهبي 2021:

نعرض ما يتميز به الواتساب الذهبي 2021 بعد التحديث الأخير وهي:

تم تحديث الواتساب الذهبي للتعامل معه ضد الحظر

بعد تحديث 9.70 أصبح الحالة حجمها أكبر من 30 ثانية

يمكن فصل الإنترنت عن الواتساب

إخفاء الظهور من خلال إعداد الخصوصية

منع حذف الرسائل

إيقاف إظهار إنك متصل ويمكن مشاهدة الحالة دون علم الطرف الأخر

إضافة قفل المحادثة برقم سري (إخفاء محادثات)

تشغيلات التسجيلات بشكل تلقائي بدرجاتها الثلاثة

تفعيل الرد الآلي بدون التعرض لحظر

تغيير الثيمات حسب رغبة المستخدم

مميزات واتساب الذهبي 2021:

تم اضافة ميزة الرسائل الجماعية للمجوعات. امكانية تغيير مكان ولون الاشعارات. وصول اشعارات عند تغيير احد لصورته الشخصية. اضافة خيار ايقاف التنزيل التلقائي للوسائط. تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء. تحويل الرسائل الى اكثر من 250 شخص. مؤثرات جميلة في الشاشة الرئيسية للواتساب. تعديل وازالة الزر العائم في شاشة المحادثة. مميزات اخرى وحلول جميع المشاكل في الاصدار السابق. اول تحديث واتساب ذهبي يعمل بواجهة اصدار 10. مؤثرات التمرير للاسفل والاعلى. تحسين شكل الزر العائم في شاشة الدردشة. يمكنك اخفاء واظهار الزر العائم في الدردشات. اظهار الاسم كاملا فب البار اذا كان طويل. تم اصلاح مشكلة الوضع اليلي في الاعدادات. اصلاح مشكلة انهيار الواتس اب بشكل كامل. رفع حالة طويلة “امكانية رفع الحالة وتقطيعها تلقائي الى الحد المسموح”. اضافة خيار تنظيف بيانات واتس اب بالكامل. امكانية تغيير ستايل الستوري. استخدام البصمة لقفل محاداثات. اضافة ميزة اشعار من شاهد حالتك. تغيير صوت من الصوت الحقيقي الى اصوات متعددة, تسجيل الصوت ادخل الى المحادثة ثم ال 3 نقاط ثم تغيير الصوت. تمت إضافة المعاينة و التأكيد قبل إرسال الملصق. اضافة خيار لحذف حزم الايموجي التي تم تنزيلها. اضافة المؤرشف في الشاشة الرئيسية يأخذ الآن لون الثيمات.

خطوات تحديث واتساب الذهبي 2021 وفقاً لآخر إصدار 9.70:

نظراً لتساؤل العديد من مستخدمي تطبيق واتساب الذهبي حول كيفية التحديث بالخطوات، ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الخطوات وهي: