sms قد تجعلك مليونيرًا.. الاشتراك في مسابقة الحلم سحب الـ 250.000$

أيام قليلة ويُعلن اسم الفائز بجائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي من مسابقة الحلم 2021 عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، حيث سيقوم الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة في السحب العشوائي بنظام القرعة، لإعلان اسم الرابح الجديد، مع التشديد على استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة، لضمان الشفافية والحيادية في السحب، في الوقت الذي تواصل فيه المسابقة استقبال طلبات المشاركة من جميع الدول، حيث سيتم فتح باب الاشتراك حتى بدء حلقة السحب أو إعلان اسم الفائز.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وتتواصل عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، وحتى موعد إعلان اسم الفائز في السحب الجديد المقبل على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، من خلال الخطوات أو الطرق الأربعة الآتية:

الاشتراك عن طريق الاتصال على الرقم التابع لدولته أو الرقم الدولي الموحد. إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى نفس الرقم والإجابة على سؤال المسابقة. تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية والاشتراك من خلال من جوالك بسعر دقيقة المحمول الدولية. الاشتراك من خلال موقع المسابقة الإلكتروني الرسمي mbc dream، وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة للمشترك، ثم الموافقة على البنود والشروط، ثم رفع الطلب.

5 مستويات للمشاركة

يأتي هذا في الوقت الذي أقرت فيه مسابقة الحلم عدد 5 مستويات للاشتراك وهي (Bronze – Silver – gold – Platinum (Diamond، والتي تتعلق بمدة وعدد فرص اشتراك كل شخص، فكلما زادت عدد مرات الاشتراك، زاد المستوى ووصل لمرحلة متقدمة، مع العلم أن المسابقة وضعت عدد من الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها والتأكيد عليها، والتي تتمثل في الآتي: