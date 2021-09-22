الآن يمكنك إختيار الوضع الداكن لمستخدمي ومحبي فيسبوك ماسنجر

بالخطوات كيفية إختيار الوضع الداكن :

يتوجب على المستخدمين الضغط أولا فوق صورة الملف الشخصي. تظهر لك قائمة الإعدادات وإحدى هذه الخيارات هي الوضع الداكن أو Dark Mode. بعد الضغط على هذا الاختيار أصبحت الاضافة مفعلة. عند اختيار الوضع الداكن سيلاحظ المستخدمين تبديل لوحة الألوان على الفور بلوحة أخري ألوانها منخفضة التباين كما تصبح الخلفية سوداء وداكنة اللون أما لون الكتابة يصبح أبيض.

تطبيقات تفضل وتستخدم ميزة الوضع داكنا:

من الجدير بالذكر حيث يوجد العديد من التطبيقات الاخرى ومنها متصفح جوجل كروم وخرائط جوجل ويوتيوب وتويتر، ولم تكن فيسبوك هي أول من أضافت ميزة الوضع الداكن إلى مستخدميها بل سبقها في ذلك العديد من التطبيقات، وها هي أخيرا تدخل هذه الميزة إلى فيسبوك ماسنجر. وقد أبدى كثير من المستخدمين إعجابهم بميزة الوضع الداكن في فيسبوك ماسنجر فهي من الأمور المريحة للعين خاصة في الليل.

من اهم مايميز الوضع الداكن للتطبيق :

حيث أنها تزيد من عمر بطارية الهواتف خاصة إذا كانت الهواتف المستخدمة مزودة بشاشات OLED وعلى ما يبدو أن أحدث الهواتف الذكية المصنعة في وقتنا الحالي مزودة بهذه الشاشة فهي تساعد على توفير الطاقة حيث نجد أن أغلب هواتف سلسلة سامسونج مزودة بهذه الشاشة إلى جانب هواتف آيفون الجديدة مثل iPhone XS وأيضا iPhone X وغيرها من الهواتف.