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عمر شويل - جدة مميزات ومقارنة معالج iOS 15 هو محور تسائل الكثير في الأيام القليلة الماضية خاصة للأشخاص المستخدمين لأجهزة آبل حيث أعلنت شركة أبل في الفترة الماضية عن مميزات iOS 15 والتي تتضمن العديد من التطويرات والتغييرات على أجهزة الآيفون والعديد من المزايا الإضافية المتعلقة بتطبيقات الخرائط والتنبيهات والخصوصية، وفي هذا المقال سنوضح أهم مزايا معالج iOS 15.

مميزات iOS 15

التحسينات في تطبيق facetime

تم إضافة العديد من الميزات لتطبيق الدردشة فيديو، والتي أهمها:

أصبح من الممكن إجراء مكالمات جماعية مع عدد أكبر من الأصدقاء ويتم عرض الأشخاص في مربعات صغيرة متساوية الحجم للتمكن من رؤية جميع الأصدقاء وإجراء محادثات مع عدد أكبر.

عزل الصوت الخلفي: وهو من أهم المميزات المستحدثة في تطبيق facetime حيث يمكنك إجراء المكالمات بدون أن يؤثر الصوت الخلفي على السماع.

جدولة المكالمات الفيديو: بحيث تتمكن من الحصول على رابط يمكنك إرسالها للأصدقاء على البريد الإلكتروني أو الواتساب لتتمكن من الإنضمام إلى المكالمات مع الأصدقاء عندما تقوم فقط بالضغط على الرابط، وهذه الميزة تتيح للأصدقاء من مستخدمي ويندوز أو أندرويد الإنضمام للمكالمة بدون تحميل أي برامج من خلال استخدام الرابط فقط.

ميزة Focus التركيز

من مميزات مميزات ومقارنة معالج iOS 15 هي ميزة focus والتي تتمثل في عرض التطبيقات بحسب ما يريد المستخدم زيادة ألانتباه عليه وكذلك عرض التنبيهات، ويمكنك من خلال تفعيل وضع focus ضبط الإعدادات من خلال القيام بعمل تركيز مخصص ومن خلال ذلك يعمل الجهاز آيفون على ضبط وتحديد الأشخاص المحددين للحصول على تنبيهات وإشعارات منها.

عندما تقوم بتفعيل وضع focus يتم عرض إشعار للمرسل أن المستخدم في وضع التركيز للنوم أو العمل ولا يتمكن من قبول الإشعارات.

ميزة Live Text

يمكنك من خلال تلك الميزة نسخ النص من الصورة مباشرة بدون استخدام برامج.

ميزة Notification summary

تعد هذه الميزة من أهم المميزات حيث من خلالها يتم جمع كل الإشعارات واختيار الوقت المناسب لعرضها على المستخدم، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضا بتحديد الإشعارات ذات الأهمية الأكبر وتقوم بعرضها أولا وتعرض التنبيهات الأقل أهمية بعدها.