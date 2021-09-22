نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن بطاقة زين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن بطاقة زين من الأمور المنتشر البحث عنها حيث أصبح من السهل شحن بطاقات زين لأن هناك العديد من الطرق التي وفرتها شركة زين لشحن بطاقات زين والتي يمكن من خلالها شحن البطاقات ومنها الطرق الغير معتمدة على الإنترنت ومنها أيضا طرق الشحن الأونلاين، وفي هذا المقال سنوضح لقارئينا اهم المعلومات عن شركة زين للاتصالات وأسهل طريقة شحن بطاقة زين من الهاتف ومن الإنترنت وأسعار بطاقات زين وكذلك خدمات بطاقات زين .

زين للاتصالات هي شركة سعودية تم تأسيسها عام 2008 ومقرها في الرياض، وتعد من شركات الإتصال الأساسية بالمملكة العربية السعودية.

طريقة شحن بطاقة زين خطوط مسبقة الدفع

يمكنك شحن بطاقة زين خطوط مسبقة الدفع عن طريق اتباع الخطوات الآتية.

يتم استخدام كود *141* ورقم الشحن ثم #.

قم بالضغط على اتصال وستصل إليك رسالة تأكيد قيمة الشحن.

أسعار الشحن بطاقات زين

بطاقة شحن زين مبلغ 20 ريال تحصل على صافي رصيد 17,39 ريال سعودي.

بطاقة شحن زين مبلغ 50 ريال تحصل على صافي رصيد بقيمة 43,48 ريال سعودي.

بطاقة شحن زين مبلغ 200 ريال تحصل على صافي رصيد بقيمة 173,91 ريال سعودي.

بطاقة شحن زين مبلغ 300 ريال تحصل على صافي رصيد بقيمة 260,87 ريال سعودي.

خدمات زين

هناك العديد من خدمات الهاتف التي تقدمها شركة زين والتي تتمثل في خدمات الاتصالات المتعددة، والرسائل القصيرة وغير ذلك العديد من الخدمات الرائعة التي تقدمها الشركة.

طريقة شحن بطاقة زين من خلال الإنترنت

يمكنك الآن شحن بطاقة زين بسهولة عن طريق الإنترنت من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع زين التابع للشركة الرئيسية بالسعودية، ثم قم بالضغط على حسابك

عليك تسجيل الدخول باختيار طريقة لتسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف الخاص بك أو تويتر أو فيسبوك.

اختر طريقة الشحن ببطاقة الائتمان المتاحة معك.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا طريقة شحن بطاقة زين والذي قدمنا من خلاله طريقة شحنه وخدماته وأسعاره نرجو أن نكون قد أفدناكم واستوفينا كافة أسئلتكم ولأي أستفسارات بشأن بطاقة زين فعليكم بإرسال التعليقات عبر موقعنا وسوف نقوم بالرد عليها فوراً