نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال نايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال نايل سات 2021، فمن ترددات القنوات التي تلقي نسبة متابعة كبيرة بين عدد كبير من المشاهدين هو تردد قناة طيور الجنة، حيث تعتبر هذه القناة من أقوي القنوات المتخصصة في نقل برامج الأطفال والكارتون لجميع مراحل الأطفال العمرية، ومنذ انطلاق هذه القناة وهي تحظي بنسبة مشاهدة واسعة وكبيرة بجميع أنحاء الوطن العربي، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة يعد صاحبها هو رجل الأعمال المعروف خالد مقداد الذي قام بتأسيس القناة مع مشاركة أولاده، وتميزت قناة طيور الجنة بتقديم محتوي متنوع للأطفال بشكل مجاني، وسوف نوفر لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة.

برامج قناة طيور الجنة الجديدة 2021

تقديم قناة طيور الجنة من خلال ترددها برامج جديد ومتنوعة تتميز بالتنوع بالأفكار وعدم التكرار التي تساعد الأطفال علي التفكير الجيد وتطوير معاملتهم مع الآخرين، ومن البرامج الجديدة التي يتم بثها علي القناة ما يلي:

تقديم برنامج تعليم الأطفال القراءة والكتابة.

تقديم برنامج تعليم الأطفال الحروف باللغة الانجليزية.

برنامج نشرة أخبار الدار.

طيور الجنة في عيونهم.

برنامج كواليس.

برنامج ماما قالت.

برنامج ورتل القرآن ترتيلا.

برنامج حكايا جنى.

برنامج حروف الهجاء.

برنامج نصائح رمضانية.

برنامج من أنا.

برنامج مغامرات كامبنج.

برنامج على خطاوي السيلاوي.

بالإضافة الي عرض الكثير من أغاني الأطفال المميزة التي يتابعها عدد كبير من الأطفال والتي يتم بثها علي مدار اليوم.4

ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد؟

يمكن لجميع الآباء والأمهات استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط إشارة القناة علي التفاصيل التالية:

التردد الجديد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

وتتميز قناة طيور الجنة بأن لها أهداف هامة تسعي الي تحقيقها للأطفال ومن أهمها، تحسين كفاءة ومهارات الأطفال في جميع التصرفات السلوكية المرتبطة بهم، والعمل زيادة المهارات التي يمتلكها كل طفل وتوظيفها في مكانها الصحيح، بالإضافة الي تزويدهم بجميع الأفكار الدينية والأخلاقية التي تجعل منهم أطفال أسوياء في أي تصرف يصدر منهم.