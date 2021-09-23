نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حذف حساب سناب شات نهائياً snapcha ولا يتمكن أصدقائك من معرفته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب بعض المستخدمين في معرفة طريقة حذف حساب سناب شات الخاص بهم، وفي هذه السطور سوف نستعرض رابط حذف حساب سناب شات نهائياً مع العلم أنه يمكن إلغاء الحساب بأكثر من أسلوب وبمنتهى السهولة، وفي مدة لا تزيد عن دقيقتين، كما أنه أحيانًا يتعذر حذف الحساب من أجهزة أيفون.

تطبيق سناب شات

سناب شات هو أحد برامج الدردشة الشهيرة والممتعة، وقد تم إطلاق سناب شات في ٢٠١١م، ومن خلال التطبيق يتمكن المستخدمين من مشاركة الفيديو والصور وتبادل الرسائل النصية، كما يتميز سناب شات بخاصية متفردة تعمل على مسح الفيديو أو الصور نهائيًا بعد عرضها في غضون ١٠ ثواني، وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الممكن أخذ لقطات للشاشة والاحتفاظ بها.

طريقة حذف حساب سناب شات

يمكن حذف المستخدم لحسابه على تطبيق سناب شات بسهولة كبيرة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

اذهب الى رابط حذف حساب سناب شات التالي https://support.snapchat.com/delete-account والمتابعة.

ثم تسجيل الدخول على الحساب الشخصي على تطبيق سناب شات.

ومن ثم إدخال اسم المستخدم مع كلمة المرور.

بعد ذلك ادخل على خانة التأكيد على أن المستخدم ليس إنسانًا آليًا.

النقر على “تأكيد” لتأكيد الرغبة في حذف الحساب.

يتم الدخول للصفحة التالية، ثم “متابعة”.

وبذلك سيتم إيقاف الحساب، ولن يتمكن المستخدم من التواصل مع أصدقائه أو تسجيل دخول للحساب، ثم يستلم المستخدم رسالة على بريده الإلكتروني تفيد إغلاق الحساب، وجدير بالذكر أنه من الممكن استعادة الحساب في غضون ٣٠ يوم من إغلاقه.

طريقة استرجاع حساب سناب شات

يمكن لمستخدم سناب شات الذي أقدم على إلغاء حسابه أن يستعيده بلمح البصر، وذلك كالتالي:

افتح تطبيق سناب شات على هاتفه.

ثم ادخل على “تسجيل دخول” مع إدخال بيانات الدخول.

فعند ظهور السؤال “هل ترغب في استرجاع الحساب” يتم النقر على “نعم”.

بعد ذلك يستلم المستخدم رسالة من التطبيق بأن الحساب قد تم تنشيطه.

الحذف النهائي لحساب سناب شات

إذا كنت ترغب في التخلص من حسابك على سناب شات بشكل دائم، فما عليك إلا القيام بالآتي: