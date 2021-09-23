تردد قنوات الأطفال 2021 (ميكي- بطوط- كوكي- ماجد) لمتابعة أفضل الأفلام الكرتونية

تردد قنوات الأطفال 2021، يبحث الكثيرين من الأفراد وبالأخص فئة الأمهات والآباء عن ترددات قنوات الأطفال الشهيرة من أجل إسعاد أبنائهم، وقضائهم وقت ممتع مع الشخصيات الكرتونية المحببة لقلوبهم وقلوب الملايين من الأطفال على مستوى العالم العربي والغربي، ولأن هؤلاء القنوات يتم تغيير تردداتها بصفة مستمرة، حيث تعد تلك القنوات الأكثر شهرة بين القنوات الفضائية الأخرى، قررنا أن يكون موضوعنا اليوم بشأن عرض التردد الجديد لأشهر قنوات الأطفال (ميكي- بطوط – كوكي – ماجد).

تردد قنوات الأطفال 2021

تعد قنوات الأطفال من أكثر قنوات الأطفال التي يبحث الملايين من أولياء الأمور عنها عبر القمر الصناعي نايل سات، حققت تلك القنوات نجاحاً باهراً على مستوى فهي متخصصة في تقديم وعرض أجمل المسلسلات والأفلام الكرتونية لكبار شخصيات الكرتون التي يعشقها الصغار الناطقة للغة العربية واللغة الإنجليزية، مثل أفلام توم وجيري الرائعة، وأفلام أميرات ديزني الشهيرة، وفيما يلي أجدد ترددات قنوات الأطفال ميكي بطوط كوكي ماجد.

تردد قناة ميكي الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11528.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط الجديد

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11594.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كوكي الجديد

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11602.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ماجد الجديد

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12221.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويذكر أن هؤلاء القنوات المتخصصة للأطفال فقط تساهم في وعي وتنمية مهارات الأطفال الذهنية، وتجعلهم أكثر ذكاء وشجاعة، كما أنها معروفة بتقديمها لمحتوى خاص بالأطفال ما قبل ثلاث سنوات لكي تساعدهم على التركيز والانتباه للأصوات والحركات.

وتعرف قنوات الأطفال الشهيرة ميكي وبطوط وكوكي وماجد بتقديمها لسلسلة رائعة من أفلام ومسلسلات ديزني المميزة التي تعد جزء لا يتجزأ من ذكريات الطفولة لدى الكثيرين، هذا فضلاً عن تقديمها للأفلام والمسلسلات الخاصة بعالم الأنمي والرسوم اليابانية المتحركة بشخصياتها المميزة.