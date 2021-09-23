نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تطبيقات للأندرويد في 2021 للهواتف الذكية لم تكن تعرفها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل تطبيقات للأندرويد في 2021 للهواتف الذكية يمكن تحميلها، بسهولة سنتعرف عليها فيما يلي، حيث أصبح عالم التطبيقات مليء بأنواع مختلفة ومتنوعة من التطبيقات التي تختلف من حيث المساحة والاستخدامات والخدمات التي تقدمها، ولكنها يسرت العديد من التعاملات بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وتتنوع تلك البرامج من حيث تصنيفها هناك تطبيقات دينية واجتماعية وتطبيقات أخرى خدمية، بالإضافة إلى تطبيقات الألعاب، والترفيه التي يتابعها الملايين ويقيمون بتحميلها وخاصةً من صغار السن، ولكن قد لا تكون كن أفضل التطبيقات التي سنتعرف عليها في مقالنا التالي.

أفضل تطبيقات للأندرويد في 2021

هناك العديد من التطبيقات التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تستخدم بشكل يومي، وتيسر العديد من الأعمال التي قد نحتاجها في حياتنا اليومية ومن تلك التطبيقات ما يلي:

تطبيق زووم zoom

من أكثر البرامج التي أثبتت نجاحها في تلك الفترة التي يمر بها العالم، بعد انتشار فيروس كورونا وحدوث حالة من الشلل في مختلف نواحي الحياة العملية والتعليمية، ومن ثم أصبح البديل القيام بالاجتماعات والدروس التعليمية عبر الإنترنت. ومن أفضل التطبيقات المستخدمة برنامج zoom حيث يوفر عمل مكالمات صوتية، ومكالمات تفاعلية من خلال الفيديو كول، إضافة إلى إمكانية قد اجتماعات لأكثر من فرد عبر البرنامج مما ميزه عن غيره من البرامج، وذلك إضافة إلى إمكانية إرسال واستقبال الصوت والملفات الصوتية، والمستندات.

تطبيق التيلجرام

من البرامج المميزة التي يتم عمل العديد من التحديثات بها لخدمة المستخدمين، ويعد برنامج التليجرام أحد البرامج التفاعلية التي يتم من خلال إجراء المكالمات صوتية أو الفيديو، كنا يمكن إرسال الرسائل، وتبادل الملفات من خلاله.

كما تميز التليجرام بكونه بديل مناسب لبرنامج الواتس آب بعد تحديثاته الأخيرة التي قد تضر بخصوصية المستخدمين، ومن أهم مميزات التطبيق السرية والأمان ، والجودة العالية عند الاستخدام.

برنامج الحماية من الفيروسات

من أكثر البرامج الضرورية التي يجب تحميلها في جميع الهواتف حتى لا يصاب الهاتف بفيروس قد يدمر كل ما عليه من ملفات هامة وصور وفيديوهات قيمة.

وهناك العديد من البرامج المتاحة عبر متجر التطبيقات يمكن تحميلها واستخدامها بسهولة ويسر ومن أشهر تلك البرامج برنامج Avast AntiVirus، يساعد برامج الحماية من الفيروسات على مقاومة الفيروسات التي قد تحمل على الهواتف الذكية بطريق الخطأ، وكذلك إرسال برامج التحذير والإنذار عند مهاجمة أي نوع من الفيروسات للهاتف.

تطبيق Duolingo

من أشهر وأكثر التطبيقات المفيدة المتوفرة بشكل مجاني وسهل التحميل عبر متجر التطبيقات لأجهزة الأندرويد، يساعد البرنامج في تعلم العديد من اللغات بشكل متقن ويسير، ومن أكثر ما يميز تطبيق Duolingo هو تعدد اللغات التي يوفر تعلمها بشكل مجاني.