تردد قناة طيور الجنة الجديدة عبر النايل سات بجودة نقية ومشاهدة اغاني الأطفال الممتعة

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يعد السبب الرئيسي في شهرة ورواج قناة طيور الجنة المحتوى الذي تتميز بتقديمه على شاشتها، حيث أنها تقدم محتوى متنوع مابين أناشيد تعليمية وترفيهية أيضاً، وكذلك برامج تربوية قصيرة، كل هذا بالإضافة إلى المسابقات والألغاز التي تنشط أذهان الأطفال، ولهذا يبحث الكثيرين عن التردد الجديد بعد تغييره. تردد قناة طيور الجنة الجديدة تردد القناة: 11632.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. نبذة عن قناة طيور الجنة تعد قناة طيور الجنة ضمن قنوات الأطفال الفضائية التي تتناسب مع الأطفال في أعمار مختلفة وهذا لأنها تقدم محتوى ترفيهي متميز يسلي الأطفال حول الوطن العربي. السبب الرئيسي وراء متابعة هذه القناة بشكل كبير من داخل وخارج الوطن العربي هو محتوى البرامج المميزة والمتنوعة بجانب الأناشيد الدينية والترفيهية أيضاً. نجد أن قناة طيور الجنة تقوم بالتنويع في محتواها مابين محتوى تعليمي وإرشادي للأطفال، وأيضاً محتوى ترفيهي، وفي بعض الأحيان محتوى تعليمي. وبالنسبة لبث هذه القناة فقد انطلق في شهر يناير لعام 2008 ميلادياً، ومكان البث يكون في العاصمة الأردنية ( عمان ). ترجع ملكية هذه القناة إلى رجل الأعمال الأردني ( خالد مقداد ). مميزات قناة طيور الجنة توجد في قناة طيور الجنة عدد من المميزات التي تجعلها الخيار الأول لمن يبحث عن قنوات الأطفال التي تتخصص في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي وإرشادي أيضاً، ومن ضمن ماتتميز به قناة طيور الجنة نجد التالي:

تتميز قناة طيور الجنة بأنها تقدم محتوى يساعد الأطفال في تعلم المباديء والقيم الدينية ليتم إنشائهم نشأة سليمة وصحيحة.

من ضمن المباديء التي تزرعها هذه القناة بفضل محتواها الذي يقدم على شاشتها: ضرورة احترام الأكبر سناً والأكبر قدراً، عدم الاستهزاء والسخرية بالآخرين مهما صغر الأمر، العطف على الصغار وعلى الضعاف أيضاً، لأن كل هذه المباديء تساعد في تنشأة جيل سليم وصحيح.

أهم ماتتميز به قناة طيور الجنة أنها تساعد بشكل كبير في رفع مستوى الأطفال الثقافي والتعليمي من خلال المحتوى الذي يقدم على شاشتها.

أبرز مميزات قناة طيور الجنة أنها قناة مجانية تبث محتواها بشكل دائم طوال اليوم دون مواجهة انقطاع في البث أو تشويش. الوسوم عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديدة عبر النايل سات بجودة نقية ومشاهدة اغاني الأطفال الممتعة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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