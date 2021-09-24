شركة أوبو تعلن عن الموعد المحدد لهاتف Oppo K9 Pro

موعد إطلاق هاتف Oppo K9 pro، تم الإعلان من قبل الشركة الصينية شركة أوبو منذ فترة قصيرة عن قرب موعد إطلاق الهاتف الشبابي الجديد ذو الفئة المتوسطة من شركة أوبو هو Oppo K9 pro الجديد، حيث من المفترض أن يكون السادس من شهر سبتمبر هو الموعد الرسمي لتوفير الهاتف للجميع، مع العلم أنه تم توفير الكثير من الخصائص والمزايا الجديدة بالهاتف بسعر مناسب لجميع الفئات.

مواصفات هاتف Oppo K9 pro

لاقى هذا الهاتف الجديد شعبية كبيرة بعدما أعلنت شركة Oppo الصينية عن المزايا الجديدة المتاحة به، حيث قد تم رصد الهاتف على بعض وكالات الهواتف مثل TENAA وكذلك على الموقع الأشهر على الإطلاق في التسوق الإلكتروني بالصين وهو موقع JD.

ونبدأ بذكر بعض من مزايا هاتف Oppo K9 pro ومنها:

شاشة الهاتف نوعها يسمح بعرض المحتوى بجودة أتش دي بلس وهي نوع IPS LCD ودقتها في عرض المحتوى تصل إلى 1600 وتحديث بمعدل 90 هيرتز. يتميز كذلك بوجود مستشعر لبصمة الإصبع يتواجد بالضبط أسفل الشاشة ومن أعلى الشاشة يتواجد نوتش يشبه قطرة الماء. ومعالج هاتف Oppo K9 pro يعمل بنواة Cortex-A78 ونوعه بالتحديد هو Dimensity 1200 والشركة المسئولة عن الإنتاج هي ميديا تيك. وتعمل الكاميرا الأمامية لأوبو كي 9 برو الشبابي بدقة 32 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية الثلاثية جودتها بالترتيب هي 64 ميجا بكسل ثم 8 ميجا بكسل ثم 2 ميجا بكسل. والذاكرة العشوائية سعتها 8 و12 جيجا وهناك مساحتان من ذاكرة التخزين كذلك إما 128 أو 256 جيجا. وبالنسبة لنظام التشغيل فإنه من نوع Android 11.1 والواجهة ColorOS 11.1.

خصائص خارقة في Oppo K9 pro

وتعتبر من أهم الميزات التي يتوافر بها هاتف Oppo K9 pro الشبابي الجديد هي قوة البطارية التي تصل إلى حوالي 4400 مللي أمبير بالساعة الواحدة والهاتف يدعم تقنية الشحن السريع وقوة تصل إلى 65 وات كما أن الشاحن نوعه Type-C، بالإضافة لأنه داعم لتقنية تحديد الموقع وهي GPS، وكل ذلك موجود في الهاتف الجديد الذي من المفترض إطلاقه قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.