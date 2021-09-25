اهم مميزات تطبيق الواتساب الذهبى 9.85 وكيفية تحميله بطريقة سهله

تطبيق الواتساب الذهبى يعتبر تحديثا جديدا وقد يتم امتداده حتى عام 2022، يحتوى تطبيق الواتساب الذهبى الى العديد من المزايا وايضا الاضافات القوية ، فالعديد من المزايا الذى يحتويها تطبيق الواتساب الذهبى يعد اقوى منافس للنسخة العالمية الخضراء ، فإذا واجه مستخدميه بعض من المشاكل فأنه يجد تطبيق الواتساب الذهبى حلول لهذه المشكلات والذى يحمل رقم 9.85 ، مع العلم ايضا انه لن يحتاج الى مساحة كبيرة لكى يتم تخزينه عبر الجوال والهواتف المحمولة ، فهذا التطبيق لا يتطلب قدرات تحميلية كبيرة أو سحب كبيرة من الباقات الانترنت الخاصة بجميع مستخدمى هذا التطبيق ، فلذلك يعتبر الامر بسيطا بالنسبة لمستخدميه ، وعلى الرغم من انة يحتوى على الكثير من الخصائص وايضا المميزات الذى قد يتم نزولة تلقائيا أو تحميلها يدويا .

تعرف على اهم مميزات تحديث الواتس اب الذهبى 9.85

السرعة الذى يطلقها تطبيق الواتساب الذهبى فى ارسال الصور والرسائل وايضا الفيديوهات وتحميلها بشكل سريع

انه وعندما يقرأ مستخدمي هذا التطبيق الرسالة التي ترسل إليهم فأنه يمكنك أن تقوم باخفاء العلامة الزرقاء ، وهذا يعني أن المرسل لا يعلم بأنك قد شاهدت الرسالة الذى ارسلت اليك .

وقد يتم تغيير الخلفيات الذى تظهر امامك بصورة تلقائية من مستخدم لآخر .

يجب ان يتم تفعيل خاصية الإشارة الى شخص ما من خلال محادثات المجموعة وذلك على عكس تطبيق الفيس بوك .

بكل سهولة يمكن تطبيق الواتساب الذهبى لمستخدميه خاصية الوضع الليلى .

اثناء المحادثات وايضا المكالمات قد يتم عمل مكالمات جماعية او اضافة اصدقاء .

تستطيع من خلال التطبيق اخفاء مشاهدة حالة من حالات احد الاصدقاء الذين يراسلونك ، وايضا تستطيع رؤية صديق ما لحالتك الشخصية .

قد يتم سماع الرسائل الصوتية الواردة وذلك بدون ضغط كل مرة تشغيل مقطع آخر .

طريقة تحميل تحديث تطبيق الواتساب الذهبى

فى البداية لكى تريد تحميل تطبيق الواتساب الذهبى ، قد يتطلب عليك الامر ان هذا التطبيق قد يكون مفعل وايضا قد تم تثبيتة على الهاتف الخاص بك ، بعد ذلك عليك أن تذهب إلى متجر جوجل بلاى للبحث عن التحديث الخاص whatts app gold 9.85 ، ثم يجب ان يتم الضغط عليه لكي يتم تنزيلة تلقائيا ، او من خلال عندما تبحث فى جوجل عن الموقع الرسمى الخاص بتحميله وقد يتم تنزيلة فورا ، يمكن لمستخدميه الضغط على التثبيت ثم البدء فى الحصول على الاضافات الجديدة التى يطبقها تطبيق الواتساب ، وقد يكون هذا التحديث ممتدا لفترة طويلة قادمة .