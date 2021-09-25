نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة PUBG New State للاندرويد من موقع لعبة ببجي نيو ستيت والمميزات الخرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة PUBG New State للاندرويد ، لعبة ببجي نيو ستيت تنتمي لألعاب الباتل رويال. وقامت شركة كرافتون بإطلاق هذه اللعبة. حيث أن اللعبة تعتمد بشكل كلي علي الحرب والقتال وكيفية البقاء لفترة أطول علي قيد الحياة. كما قامت الشركة المصدرة للعبة بإنشاء خرائط جديدة وأراضي ميدانية واسعة جديدة. كما أيضا قاموا بتذويد أسلحة ثقيلة جديدة. والكثير يبحثون علي شبكة الانترنت علي كيفية تثبيت لعبة PUBG New State للاندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض معا الخطوات الرسمية من موقع اللعبة الرسمي في تثبيت اللعبة بنجاح علي نظامك الاندرويد. كما سنستعرض متطلبات اللعبة الواجب توافرها في جوالك الأندرويد لكي تعمل بدون مشاكل. فتابعوا معي من خلال تلك المقالة التالية.

كيفية تثبيت لعبة PUBG New State للاندرويد

لتثبيت لعبة PUBG New State APK. يجب الدخول إلي موقع متجر بلاي الموجود في جوالك. ثم كتابة أسم اللعبة في البحث. سوف تظهر لك أول نتيجة للتثبيت. قم بتثبيتها وأستمتع باللعب. ولكن قبل التثبيت يجب قراءة باقي المقالة للتعرف علي متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت. ومن مميزات اللعبة تابع معنا السطور التالية.

قامت الشركة المصدرة للعبة عن تحديث zone الأزرق. حيث أعطى للعبة أكثر إثارة حيث يركض سريعا الذي يقوم باللعب إلي المنطقة لكي لا تغلق عليه الدائرة ويكون خاسر.

كما أيضا هناك إضافة جديدة وهي طائرات تعمل بدون قائد.

تصميم رائع بجودة شبه حقيقية للأراضي المعارك. كما أيضا قاموا بتحديث رسوميات اللعبة جميعها.

سيارات كهربائية وجديدة.

شخصيات اللعبة الذين يقومون باللعب بها تظهر كأنها أكبر سنا من قبل.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد

مع المميزات الذي قمنا بذكرها في الفقرة السابقة. ولكي تعمل بشكل صحيح بدون مشاكل. سيكون في المقابل متطلبات تشغيل أعلي من التشغيل السابق. ويجب إتباع التالي حتي تتمكن من اللعب بسهولة.

يجب أن يكون إصدار جوالك الاندرويد لا يقل عن إصدار اندرويد 8.

3 جيجا بايت سعة تخزين داخلية في جوالك ومن الممكن تكبيرها بعد أستخدام اللعبة لفترة طويلة.

ذاكرة وصول عشوائية لا تقل عن 4 جيجا بايت رامات. لتتمكن من اللعب بسهولة بدون تقطيع لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة PUBG New State للاندرويد. كما أستعرضنا أيضا متطلبات لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد . نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.