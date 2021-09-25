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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بضغط واحدة.. اشحن جواهر فري فاير واحصل على آلاف الجواهر عبر shop2game في المقال التالي
بضغطة واحدة يُمكنك الحصول على آلاف الجواهر بشكل سريع وتلقائي من خلال الموقع الرسمي للعبة: shop2game، والذي يوفر الحصول على أي عدد تريد الحصول عليه من الجواهر التي تريد استخدامها في شراء العناصر الأساسية للعبة من خلال المتجر، من أسلحة متنوعة وذاخائر وألبسة ورقصات مختلفة وغيرها، يتطلب الأمر فقط أن تحصل على الشحن المدفوع والمضمون الذي يوفر لك تسهيل عملية الشراء، كما يمكنك اختيار العملة التي يمكنك الحصول على الألماس من خلالها، نوضح لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، طريقة وكيفية الحصول على الشحن من خلال هذا الموقع.
تحديث حدث عجلة الربيع 2
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد في لعبة فريفاير لإطلاق حدث عجلة الربيع 2، وذلك بعد نجاحه الكبير خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد توفيره للحصول على ما يعادل الـ 10 آلاف جوهرة، وهو ما لاقى إقبالاً كبيرًا من قبل الآلاف من اللاعبين للمشاركة والحصول على الجوائز والهدايا والقيمة، وسيتم تكراره مجددًا بعد نجاح حدث القسائم الذهبية أيضًا، ويتم توفير جوائز أخرى لأكثر اللاعبين نشاطًا خلال الفترة الأخيرة في فري فاير ماكس وفري فاير فايتر، وسيتم إعلان أسماء الفائزين من خلال الأكواد التي سيتم نشرها تلقائيًا خلال الفترة المقبلة.
كيفية الشحن عبر shop2game
وفي ظل انتشار عدد من طرق الشحن المتنوعة لجواهر فري فاير، يوفر الموقع الرسمي للعبة طريقة شحن بشكل سريع ومضمون، يسهل على اللاعبين الحصول على ما يريدون من ألماس في وقت قياسي من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بهذا اللاعب، ويتطلب الأمر فقط اتباع عدد من الطرق البسيطة التي تتمثل في:
- تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game.
- ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
- أو إنشاء حساب جديد.
- اختيار شحن جواهر فري فاير.
- اختيار طريقة الدفع الإلكتروني الذي تريد الدفع من خلالها.
- تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني رقم الآي دي لمعرف اللاعب.
- اختيار عدد الشحنات والجواهر التي تود الحصول عليها.
- ثم الضغط على موافق أو دفع أو إرسال.
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