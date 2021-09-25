تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة سي بي سي سفرة 2021 يعتبر من الترددات المميزة لأن الكثير من الأفراد يعجبون بهذه القناة، ولها معجبين من كافة بلدان الوطن العربي، لأنها تقدم البرامج المتنوعة في فنون الطبخ، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل عن هذه القناة.

نبذة عن قناة سي بي سي سفرة

تعتبر من القنوات المصرية الرائدة في مجال الطبخ حيث إنها تبث الكثير من البرامج، وكانت بداية انطلاقها في عام 2013 .

قناة سي بي سي سفره من القنوات التي حازت على النجاح الباهر من الجماهير، ولها الكثير من المتابعين والمشاهدين للحصول على أشهى المأكولات والوصفات الشعبية.

تقدم تشكيلة متنوعة من قوائم الأطعمة، والوصفات الشهيرة من كافة مناطق العالم العربي.

يوجد بها باقة متميزة من كبار الفقهاء على مستوى جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

يستضيف المتخصصين في التغذية والأطباء والخبراء في الكثير من المجالات.

تلبي جميع الرغبات والاهتمامات لجمهور المشاهدين من خلال تقديم المأكولات المتنوعة السهلة التنفيذ مع الشرح والتوضيح.

تسعى القناة إلى أن تحقق الأهداف الاستراتيجية في تكوين القاعدة العريضة من الجماهير.

ولهذا توفر لهم ترددات متنوعة على الأقمار الصناعية العديدة حتى يصل إلى برامجها جميع المشاهدين.

تردد قناة سي بي سي سفرة 2021 على النايل سات والعرب سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11390

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

تردد اخر للقناه على النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11488

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6/5

تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11390

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

برامج قناة سي بي سي سفرة

القبطان والدكتور.

شبكة وصنارة.

حكاوي المشاوي.

نص مشكل.

عالم لذيذ جدًا.

مغربيات.

زعفران وفانيلا .

الاكيل.

الشيف .

هي وبس .

عمايل أيدينا .

شارع شريف .

بالهناء .

برنامج علي قد الأبد

تحدثنا في هذا المقال عن تردد قناة سي بي سي سفرة 2021 على النايل سات والعرب سات، وتعرفنا على نبذة عن القناة، وأشهر البرامج التي تقدمها.